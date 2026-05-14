Müge Anlı'da bulunan Duygu Poyraz hakkındaki iddialar şaşırttı. "Hemşireyim dedi, yanlış iğne yaparken yakalandı"
14.05.2026 13:13
Müge Anlı'da 3 yıl sonra annesinin karşısına çıkan Döne Duygu Poyraz hakkındaki iddialar gündem oldu. Poyraz'ın hemşire hatta başhekim olduğunu söyleyerek insanları kandırdığı öne sürüldü.
Müge Anlı ile Tatlı Sert programına Osmaniye'den Sultan ve Hatice İlge adında anne kız katıldı. Sultan isimli kişi, Döne Duygu Poyraz adlı kızının 3 yıldır kendilerinden kaçtığını ve evlilik dolandırıcılığı sebebiyle insanları kandırdığını iddia etti. 34 yaşındaki kızının dolandırdığı insanlara kendi adresini, telefonunu verdiği için mağdur olduğunu ve kızını bu durumda kurtarmak istediğini öne sürdü.
Kızının çocuklarıyla da görüşmediğini ve torunlarına dünürünün baktığını söyleyen Sultan, bugün kızı Duygu'ya kavuştu.
DUYGU HAKKINDA ŞAŞIRTAN İDDİALAR
Üç yıl sonra annesi ile stüdyoda karşı karşıya gelen Döne Duygu Poyraz hakkındaki iddialar gündem oldu. Yayına bağlanan birçok kişi Duygu'nun kendi çocuklarından birini kasten öldürdüğünü, çeşitli yerlerde doktor ya da hemşire olduğunu söylediğini iddia etti.
Duygu'nun ikiz çocuk dünyaya getirdiğini ve sağlıklı olduğu bilinen Gökmen adlı bebeğinin kasten hayatına son verdiği öne sürüldü. Ardından Duygu ile ilgili ortaya atılan diğer iddialar da şoke etti.
"BAŞHEKİM OLARAK ATANDIĞINI SÖYLEMİŞTİ"
Duygu'yu yıllar öncesinden tanıdığını belirten Sinem isimli şahıs, Duygu'nun bir hastaneye diplomasını kaybettiğini söyleyerek hemşireyim diye işe girdiği ve yoğun bakımda yanlış iğne yaparken yakalandığını iddia etti.
Ablası Hatice İlgi de Duygu'nun sosyal medya hesabına kardeşinin hemşire kıyafetiyle fotoğraf attığını öne sürdü.
Duygu'nun yakını olduğunu söyleyen Enver isimli şahıs ise “Duygu çocukluğundan beri doktor olduğunu sanıyor. Osmaniye'de başka bir mahallede hastanede çalıştığını söyleyerek ev tutmuş. Biz duyunca şaşırdık, sonra sahte hemşire iddiaları sebebiyle eve polisler geldi” şeklinde iddialarda bulundu.
Sema isimli bir şahıs ise Duygu Poyraz'ın yengesiyle aynı apartmanda oturduğunu, doktor olduğunu hatta başhekim olarak atandığını söylediğini ve bir süre sonra da yengesinin altınlarını alıp kaçtığını öne sürdü.
"BENİM YUVAMI YIKTI"
Duygu'nun annesi Sultan ile aynı köyde yaşayan Hamiyet isimli kişi ise "Duygu benim yuvamı yıktı. 72 yaşındaki eski eşim köyde demirciydi. Eşimi kapım bozuldu diye çağırdı. Ben de eşimle çalışıyordum kapının parasını istedim ama bana 'sus' dedi. Meğer o dönem aşkları başlamış, mesajlaşırken bunları yakaladım. O dönem Duygu da evliydi" iddialarında bulundu.
Hamiyet'in eski eşi 72 yaşındaki Nebi isimli kişi de yayına bağlandı ve “Duygu benim yuvamı yıktı. Borcunu ödememek için bana iftira attı” iddiasını dile getirdi.
Duygu Poyraz hakkındaki tüm bu iddiaları reddederken, stüdyodaki Asuman isimli kişi de “Duygu kocasını dayısı, çocuklarını da yeğeni olarak tanıtırdı” diye yeni bir iddia öne sürdü.