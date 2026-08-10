Müge Anlı'da herkes onu konuşmuştu. Nazmiye Tutaner evlendi
10.08.2026 13:43
Nevrigül Alan cinayetiyle ilgili Müge Anlı'nın programında gündeme gelen Nazmiye Tutaner yıllar sonra bir sosyal medya paylaşımıyla ortaya çıktı. Tutaner'in evlendiği görüldü.
2023 yılında Müge Anlı ile Tatlı Sert programının işlenen "Nevrigül Alan" dosyasında tüm Türkiye'nin uzun süre konuştuğu Nazmiye Tutaner yıllar sonra ortaya çıktı.
Bursa'nın Gemlik ilçesinde 22 yaşındaki iki çocuk annesi Nevrigül Alan'ın cansız bedeni kaybolduktan 46 gün sonra bir zeytinlikte ağaca asılı halde bulunmuştu. Genç kadının ölümünün cinayet mi yoksa intihar mı olduğu uzun süre hem soruşturmanın hem de kamuoyunun en çok merak ettiği konular arasında yer almıştı.
Dosya Müge Anlı ekranlarına taşındıktan sonra ise Türkiye günlerce bu olayı konuşmuştu.
Soruşturmanın en dikkat çeken isimlerinden biri ise Nevrigül Alan'ın kız kardeşi Nazmiye Tutaner olmuştu.
Tutaner, canlı yayındaki çelişkili açıklamaları, ablasıyla ilgili öne sürdüğü iddialar ve stüdyodaki tavırları nedeniyle kısa sürede dosyanın en çok konuşulan ismine dönüşmüştü.
Özellikle yayınlarda yaptığı birbirini tutmayan açıklamalar ve zaman zaman izleyicileri şaşkına çeviren çıkışları sosyal medyada geniş yankı uyandırırken programa bakımlı ve özenli bir şekilde katılmaması bile günlerce tartışılmıştı.
Aylar süren soruşturma ise savcılık tarafından yürütülen inceleme ve adli tıp raporları doğrultusunda Nevrigül Alan'ın ölümünde dışarıdan bir müdahaleyi kesin olarak ortaya koyan herhangi bir delile ulaşılamadığı gerekçesiyle kapatıldı.
Programın ardından gözlerden uzak bir yaşam süren Nazmiye Tutaner'in evlendiği kaynanasının TikTok paylaşımıyla fark edildi.
Tutaner'in gelinlikli görüntüleri kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.