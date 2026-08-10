Müge Anlı'da herkes onu konuşmuştu. Nazmiye Tutaner evlendi

Soruşturmanın en dikkat çeken isimlerinden biri ise Nevrigül Alan'ın kız kardeşi Nazmiye Tutaner olmuştu.

Tutaner, canlı yayındaki çelişkili açıklamaları, ablasıyla ilgili öne sürdüğü iddialar ve stüdyodaki tavırları nedeniyle kısa sürede dosyanın en çok konuşulan ismine dönüşmüştü.

Özellikle yayınlarda yaptığı birbirini tutmayan açıklamalar ve zaman zaman izleyicileri şaşkına çeviren çıkışları sosyal medyada geniş yankı uyandırırken programa bakımlı ve özenli bir şekilde katılmaması bile günlerce tartışılmıştı.

Aylar süren soruşturma ise savcılık tarafından yürütülen inceleme ve adli tıp raporları doğrultusunda Nevrigül Alan'ın ölümünde dışarıdan bir müdahaleyi kesin olarak ortaya koyan herhangi bir delile ulaşılamadığı gerekçesiyle kapatıldı.