Müge Anlı'daki Hamid Yorulmaz'ın babası kim? Annenin işaret ettiği "Sakallı Hamid" konuştu

İzmir Torbalı'da yaşayan Hamid Yorulmaz, Akdeniz Anemisi (Talesemi) dünyaya geldi. Daha 3 yaşındayken annesi Nihal Beyit tarafından babasına bırakılan Yorulmaz'ı babaannesi ve dedesi büyüttü.

Kendisini büyüten ailesini gerçek ailesi olarak bilen Hamid Yorulmaz'ın küçük yaşta yaşadığı sağlık problemi hayatının en büyük gerçeğini ortaya çıkardı. 13 yaşındayken hastalığı nedeniyle komaya giren Yorulmaz'a ilik nakli için yapılan testler sırasında kan uyuşmazlığına rastlanınca DNA testi de yapıldı. Test sonuçlandığında ise Hamid’in yıllardır babası olarak bildiği kişinin biyolojik babası olmadığı anlaşıldı.

Hamid, ilik nakli olması için 6 ay zamanı kaldığını ifade edip "Her hafta kan alıyorum. Bazen kan bulamadığım zamanlar oluyor. İlik nakli olmam gerekiyor. Babamı bulmam lazım. 19 yaşından sonra iyileşme ihtimalim azalıyor." ifadelerini kullanmıştı.