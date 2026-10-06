Müge Anlı'daki Hamid Yorulmaz'ın babası kim? Annenin işaret ettiği "Sakallı Hamid" konuştu
06.10.2026 12:29
Doğuştan Akdeniz Anemisi hastası olan ve ilik nakli bekleyen Hamid Yorulmaz dosyasında yeni gelişme yaşandı. Annenin jandarmada ismini verdiği "Sakallı Hamid" ilk kez konuştu.
İzmir Torbalı'da yaşayan 18 yaşındaki Hamid Yorulmaz, hayatta kalmak için biyolojik babasını aramaya devam ediyor.
“Çocuğun soy bağını değiştirme, aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali, yardım veya bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmemesi, tehdit” iddialarıyla başlatılan soruşturma kapsamında yeni gelişme yaşandı.
Geçen hafta Hamid’in annesi Nihal Beyit ile dayısı Mehmet Yorulmaz gözaltına alınmıştı. Anne Nihal Beyit dün tutuklanırken dayı Mehmet Yorulmaz adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İSİM VERDİ
Beyit, jandarmadaki sorgusunda Hamid'in babası olduğunu iddia ettiğini bir kişinin adını vermişti.
Müge Anlı programda, söz konusu kişiden “Sakallı Hamid” olarak bahsedildiğini ve bu kişinin Hamid’e çok benzediğini ifade etti.
Anlı, bugünkü programda Hamid'in biyolojik babası olduğu öne sürülen ve "Sakallı Hamid" olarak bilinen kişinin ifadesini paylaştı.
İzmir dışında yaşadığı belirtilen adamın, "Yıllardır aynı yerde oturuyorum. Beni bulmak isteseydi zaten bulurdu. Alkollü ortamda tanıştık, birkaç kez beraber olduk. Çocuğum olabileceğini düşünmedim." ifadelerini kullandığı iddia edildi.
"SAKALLI HAMİD" KİM?
Evli ve üç kız çocuk babası olduğunu açıklayan "Sakallı Hamid", Hamid'in biyolojik babası çıkması durumunda genç çocuğa tedavisi için kemik iliği vereceğini ifade edip "İnsanlık vazifemiz." dedi.
NE OLMUŞTU?
İzmir Torbalı'da yaşayan Hamid Yorulmaz, Akdeniz Anemisi (Talesemi) dünyaya geldi. Daha 3 yaşındayken annesi Nihal Beyit tarafından babasına bırakılan Yorulmaz'ı babaannesi ve dedesi büyüttü.
Kendisini büyüten ailesini gerçek ailesi olarak bilen Hamid Yorulmaz'ın küçük yaşta yaşadığı sağlık problemi hayatının en büyük gerçeğini ortaya çıkardı. 13 yaşındayken hastalığı nedeniyle komaya giren Yorulmaz'a ilik nakli için yapılan testler sırasında kan uyuşmazlığına rastlanınca DNA testi de yapıldı. Test sonuçlandığında ise Hamid’in yıllardır babası olarak bildiği kişinin biyolojik babası olmadığı anlaşıldı.
Hamid, ilik nakli olması için 6 ay zamanı kaldığını ifade edip "Her hafta kan alıyorum. Bazen kan bulamadığım zamanlar oluyor. İlik nakli olmam gerekiyor. Babamı bulmam lazım. 19 yaşından sonra iyileşme ihtimalim azalıyor." ifadelerini kullanmıştı.