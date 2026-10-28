Müjde Uzman ve Settar Tanrıöğen Tuzlu Kahve'de buluştu. Alev'in o repliği yıllar öncesine götürdü

Sahnede Derin, Mehmet, Hatun ve Osman düğün organizasyonu için Alev ile görüşmeye gitti. Herkesle tek tek tokalaşan Alev'in Osman'a “Sizi bir yerden tanıyor muyum?” diye sorması ardından da arkadaşıyla telefonda konuşurken “Sen evlenme ben boşanacağım mı dedi? Yeto bu erkekler gerçekten kapatılsın. Kesinlikle böyle bir adamla evlenemezsin” demesi çok konuşuldu.

Kızılcık Şerbeti'nde Apo'nun evlenme kararı alan Alev'i vazgeçirmek için söylediği sözlere yapılan gönderme sosyal medyada gündem oldu.