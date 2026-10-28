Müjde Uzman ve Settar Tanrıöğen Tuzlu Kahve'de buluştu. Alev'in o repliği yıllar öncesine götürdü
28.10.2026 09:14
Tuzlu Kahve dün akşam dokuzuncu bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Son bölüme Müjde Uzman'ın konuk olması ve "Sen evlenme ben boşanacağım mı dedi?" göndermesi damga vurdu.
Yapımcılığını Polat Yağcı'nın, yönetmenliğini ise Mustafa Kotan'ın üstlendiği, yıldızlarla dolu oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Tuzlu Kahve, her salı akşamı yeni bölümüyle Star TV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor.
Her bölümde sürpriz konukların yer aldığı dizide, eski projelere ya da karakterlere yapılan göndermeler büyük ilgi görüyor.
Tuzlu Kahve'nin 27 Ekim Salı akşamı yayınlanan dokuzuncu bölümünde; Derin ve Elit arasındaki rekabet alevlenirken, Müjde Uzman da organizatör Alev rolüyle konuk oyuncu olarak yer aldı.
Kızılcık Şerbeti dizisinde Abdullah (Apo) karakterine hayat veren Settar Tanrıöğen ve Alev karakterini canlandıran Müjde Uzman'ın seneler sonra aynı sahnede buluşması ve Alev’in telefon konuşması dikkat çekti.
"SEN EVLENME BEN BOŞANACAĞIM MI DEDİ?"
Sahnede Derin, Mehmet, Hatun ve Osman düğün organizasyonu için Alev ile görüşmeye gitti. Herkesle tek tek tokalaşan Alev'in Osman'a “Sizi bir yerden tanıyor muyum?” diye sorması ardından da arkadaşıyla telefonda konuşurken “Sen evlenme ben boşanacağım mı dedi? Yeto bu erkekler gerçekten kapatılsın. Kesinlikle böyle bir adamla evlenemezsin” demesi çok konuşuldu.
Kızılcık Şerbeti'nde Apo'nun evlenme kararı alan Alev'i vazgeçirmek için söylediği sözlere yapılan gönderme sosyal medyada gündem oldu.
"ÇOK BÜYÜKSÜN TUZLU KAHVE"
Bu sahneye “Sanki 2023’te bir cuma akşamındayız Apo Alev… Özlemişiz be”, “Hop 2023’e ışınlandık”, “Ve Apo ile Alev’in yıllar sonra yeniden karşılaşması”, “Osman’ın bakışları”, “Sen evlenme ben boşanıcam mı dedi?’ repliğiyle zaman geriye aktı”, “Tüm özlemleri giderdiler, çok büyüksün Tuzlu Kahve” gibi yorumlar geldi.
Öte yandan dizide daha önce de Kutsi'nin gelişiyle Doktorlar, Pelin Karahan ve Dağhan Külegeç'in konuk olmasıyla Kavak Yelleri rüzgarı eserken; Ajda Pekkan, Rıza Kocaoğlu gibi isimler de konuk olmuştu.