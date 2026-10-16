Murat Cemcir'in şirketi iflas etmiş ama haberi yok
16.10.2026 08:45
Son Güncelleme: 16.10.2026 08:47
Murat Cemcir ve Selçuk Aydemir'in sahibi olduğu yapım şirketi hakkında iflas kararı verilmişti. Karar sonrası Cemcir'in avukatı açıklama yaptı ve süreçten haberdar olmadıklarını söyledi.
Oyuncu Murat Cemcir ve Selçuk Aydemir'in “Çalgı Çengi İkimiz” ve “Ailecek Şaşkınız” gibi gişe rekortmeni filmlere imza attıkları yapım şirketi hakkında verilen iflas kararı tartışılıyor.
İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, 2016 yılında kurulan şirketin uzun süredir mali sıkıntılar yaşaması sebebiyle iflasına hükmetti.
AVUKATI AÇIKLAMA YAPTI
Murat Cemcir'in avukatı iflas kararına ilişkin açıklama yaptı. Avukat Can Cebeci, şirketin iflas sürecinden haberdar olmadığını, kendilerine herhangi bir tebligat ulaşmadığını ileri sürdü.
Cemcir'in avukatı, yazılı açıklamada ''Son günlerde müvekkilimiz Murat Cemcir'in sahibi olduğu TR 40 33 Film Yapım Bilişim Organizasyon Sanayi ve Ticaret A.Ş. hakkında basında yer alan iflas haberleri üzerine kamuoyunu bilgilendirme gereği doğmuştur." görüşünü savundu.
"ŞİRKETİN SÜREÇTEN HABERİ OLMAMIŞTIR"
Kararı incelemeye aldıklarını söyleyen Can Cebeci, “Müvekkil şirketin yokluğunda; şirketin ve yetkililerinin bilgisi dışında ilerleyen takip sürecinde, kendilerine herhangi bir tebligat ulaşmadığından şirketin süreçten haberi olmamıştır. Şirket, kendisiyle ilgili gıyaben verilen iflas kararına karşı savunmasını sunamadığı gibi hukuki haklarını da kullanamamıştır” iddiasında bulundu.
Karara karşı gerekli hukuki girişimlerin başlatıldığını söyleyen Cemcir'in avukatı, “Müvekkilimizin ve şirketinin ticari itibarını doğrudan etkileyen bu sürecin, tüm hukuki yönleriyle yeniden değerlendirilmesi ve hak kayıplarının giderilmesi amacıyla çalışmalarımız kararlılıkla sürdürülecektir. Konu yargı mercilerinin değerlendirmesinde olduğundan, hukuki sürece ilişkin gelişmeler gerektiğinde kamuoyuyla paylaşılacaktır” dedi.
Oyuncu Murat Cemcir ve yönetmen Selçuk Aydemir'in ortaklığıyla 2016 yılında kurulan şirketin yapımcılığını üstlendiği son film ise 2022'de vizyona giren “Mahalleden Arkadaşlar” oldu.