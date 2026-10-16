Murat Cemcir'in şirketi iflas etmiş ama haberi yok

Kararı incelemeye aldıklarını söyleyen Can Cebeci, “Müvekkil şirketin yokluğunda; şirketin ve yetkililerinin bilgisi dışında ilerleyen takip sürecinde, kendilerine herhangi bir tebligat ulaşmadığından şirketin süreçten haberi olmamıştır. Şirket, kendisiyle ilgili gıyaben verilen iflas kararına karşı savunmasını sunamadığı gibi hukuki haklarını da kullanamamıştır” iddiasında bulundu.