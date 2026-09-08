Murat Dalkılıç geçirdiği zor günleri anlattı. "Doktor 'başka meslek bul' dedi"

Ufak tefek birkaç operasyon daha geçireceğini söyleyen Dalkılıç, “Doktor aslında ilk başta pek şans vermemişti. Bana ”Ne meslek yapacaksın?" diye sordu. Ben de “O kadar mı?” dedim. Doktorum da kendimi ona bırakmamı ve ameliyat silsilesi yapacağını söyledi. Çünkü benim burnum yok sıfır. Yandan bakınca insanın burnu görünür bende o yok. Ameliyatta kaptığım enfeksiyon burnumu bu hale getirdi. Ne olacaksa sıfırdan iyidir diyerek bu yolculuğa çıktım. Doktorum da bende sabrettim bu günlere geldik" diye konuştu.

SAHNELERE NASIL DÖNDÜ?

Nasıl sahnelere döndüğünden de bahseden Murat Dalkılıç, “Sahneye çıktığımda ne olacağını bilmiyorduk aslında çıkınca gördük. Çünkü burnumun iyileşip iyileşmeyeceğini bilmiyordum. Mental sağlığımı da korumam için çalışmam gerekiyordu. Tabi ki çok zorlandım. Hatta bir gün Hakkari'de Yüksekova'da sahneye çıktım, nefesim kesildi. Ama insanların o heyecanını, sevincini görünce sahneden inemedim. Artık alıştım” dedi.