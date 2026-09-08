Murat Dalkılıç geçirdiği zor günleri anlattı. "Doktor 'başka meslek bul' dedi"
08.09.2026 09:21
Son dönemde sağlık problemleriyle gündeme gelen Murat Dalkılıç, yaşadığı zorlu süreci Ceyda Düvenci'ye anlattı. "Burnum yoktu" diyen şarkıcı, tedavisinin sürdüğünü de belirtti.
“La Fontaine”, “Kasaba”, “Derine", “Lüzumsuz Savaş", “Bir Güzellik Yap”, “İki Yol” gibi şarkılarıyla tanınan Murat Dalkılıç, burnundaki kemiklerin doğuştan dışarıya yönelme sorunu nedeniyle çocuk yaştan bu yana birçok operasyon geçirdi.
Daha önce burnundaki problemle ilgili "Benim bir hastalığım var. Burun kemiklerim dışarı doğru çıkıyordu. Doktor, o kemikleri alırken kıkırdağımı da almış. Benim hayatımın en en zor zamanları başladı. Oramdan buramdan bir şeyler alınıp sürekli burnuma eklendi" açıklamasını yapan şarkıcı, birkaç ay önce 13'üncü kez ameliyat oldu.
"6 AYDIR NEFES ALABİLİYORUM"
Murat Dalkılıç, yaşadığı zorlu süreci Ceyda Düvenci ile Bambaşka Sohbetler programında anlattı. 7 yaşından beri bu problemle uğraştığını belirten şarkıcı, “Üç yıldır ilk kez 6 ay önceden beri nefes alıyorum. Bu tür ameliyatlardan sonra süreç çok normal. Çünkü mukoza şişiyor, nefes alınmaz hale geliyor ve tam iyileşip nefes alacakken bir bir ameliyat daha oluyorum" dedi.
"BENİM BURNUM YOK, SIFIR"
Ufak tefek birkaç operasyon daha geçireceğini söyleyen Dalkılıç, “Doktor aslında ilk başta pek şans vermemişti. Bana ”Ne meslek yapacaksın?" diye sordu. Ben de “O kadar mı?” dedim. Doktorum da kendimi ona bırakmamı ve ameliyat silsilesi yapacağını söyledi. Çünkü benim burnum yok sıfır. Yandan bakınca insanın burnu görünür bende o yok. Ameliyatta kaptığım enfeksiyon burnumu bu hale getirdi. Ne olacaksa sıfırdan iyidir diyerek bu yolculuğa çıktım. Doktorum da bende sabrettim bu günlere geldik" diye konuştu.
SAHNELERE NASIL DÖNDÜ?
Nasıl sahnelere döndüğünden de bahseden Murat Dalkılıç, “Sahneye çıktığımda ne olacağını bilmiyorduk aslında çıkınca gördük. Çünkü burnumun iyileşip iyileşmeyeceğini bilmiyordum. Mental sağlığımı da korumam için çalışmam gerekiyordu. Tabi ki çok zorlandım. Hatta bir gün Hakkari'de Yüksekova'da sahneye çıktım, nefesim kesildi. Ama insanların o heyecanını, sevincini görünce sahneden inemedim. Artık alıştım” dedi.