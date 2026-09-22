Murat Dalkılıç'tan Merve Boluğur yorumuna yanıt. "Zerre gerçekliği yok"
22.09.2026 10:17
Şarkıcı Murat Dalkılıç, eski eşi Merve Boluğur üzerinden kendisine yapılan eleştiriye "Benim hikayem sizin zannettiğiniz gibi değil" diyerek yanıt verdi.
Murat Dalkılıç ile oyuncu Merve Boluğur, 2015'te evlenmiş, 2017 yılında da yollarını ayırmıştı. Evlilikleri ve ayrılıklarıyla gündemden düşmeyen ikili, şimdilerde bambaşka hayatlar yaşıyor.
Boluğur, gözlerden uzak bir yaşam sürerken, Dalkılıç Özgü Kaya ile mutlu ilişkisi ve kariyeriyle gündeme geliyor.
Murat Dalkılıç, son olarak sosyal medya hesabından sevgilisi Özgü Kaya ile yaptığı paylaşımla gündeme geldi.
Bir sosyal medya kullanıcısı da bu paylaşıma Dalkılıç'ın eski eşi Merve Boluğur ile yaşadığı döneme atıfta bulunarak yanıt verdi. Kaya'ya Boluğur'un ayrılık sonrası yaşadığı değişimi hatırlatarak bir anlam çıkarması gerektiğini ve şarkıcıya da sempati duymadığını söyledi.
BANA ALLAH'IN SOPASININ İNDİĞİ FALAN YOK"
Bunun üzerine Murat Dalkılıç da sessizliğini bozdu. Bazı insanların kendi hayatındaki öfkeyi başka insanların gerçeği sandığını söyleyen Dalkılıç, "Sizin kurduğunuz hikâyenin maalesef bir zerre gerçekliği yok benim hayatımda. Benim hikâyem sizin zannettiğiniz gibi değil. Siz sürekli bilmediğiniz bir şeyi uydurup duruyorsunuz" dedi.
Şarkıcı, sözlerine "Her insanın hayatındaki gibi ben de bir sağlık sorunu yaşadım 10 yıl sonra. Bir ömür geçti üstünden... Bana Allah'ın sopasının indiği falan yok, çok şükür sevdiği kuluyum. Cemâl cemâle geldiğim herkesin yüzündeki neşe paha biçilmez... Umarım size de bu idrak nasip olur" diye devam etti.
"KİŞİ NE YAPIYORSA KENDİNE YAPAR"
"Kişi ne yapıyorsa kendine yapar" diyen Dalkılıç, "Kendi başına gelenleri başkasının sorumluluğuna yüklemek tek kelime ile zayıflık ve cahilliktir. Bu da normal olarak kötü niyeti doğurur; duygunun üstesinden bir türlü gelemediği için başka çare bulamaz insan. Saygı ancak başka bakış açılarını da içselleştirmekle mümkün. Yalnız tek perspektifinden bakan insana cahil denir. Az tahsil yapana değil" ifadelerini kullandı.
Başkalarının hayatlarıyla bu kadar ilgilenmeyin diye tavsiyede bulunan Murat Dalkılıç, "Unutmayın; kendinizi bulursanız gerçeği bulursunuz. Bu dünyada her şey bir vesiledir; önemli olan o vesileyle kendine ne kadar farkındalık sağladığındır, güçlendiğindir" diyerek sözlerini noktaladı.