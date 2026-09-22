Murat Dalkılıç'tan Merve Boluğur yorumuna yanıt. "Zerre gerçekliği yok"

Bunun üzerine Murat Dalkılıç da sessizliğini bozdu. Bazı insanların kendi hayatındaki öfkeyi başka insanların gerçeği sandığını söyleyen Dalkılıç, "Sizin kurduğunuz hikâyenin maalesef bir zerre gerçekliği yok benim hayatımda. Benim hikâyem sizin zannettiğiniz gibi değil. Siz sürekli bilmediğiniz bir şeyi uydurup duruyorsunuz" dedi.

Şarkıcı, sözlerine "Her insanın hayatındaki gibi ben de bir sağlık sorunu yaşadım 10 yıl sonra. Bir ömür geçti üstünden... Bana Allah'ın sopasının indiği falan yok, çok şükür sevdiği kuluyum. Cemâl cemâle geldiğim herkesin yüzündeki neşe paha biçilmez... Umarım size de bu idrak nasip olur" diye devam etti.