Oyuncu Mihraban Er de Nilüfer Keser'in cenaze töreninde 2. Sayfa kameralarına konuştu.

Er, "Onlar benim ailemdi 25 senedir. Hastanede beraberdik ve ben onun yanındayken vefat etti. Acım büyük yani" dedi ve gözyaşlarına boğuldu.

“MUSTAFA ABİ 3-4 AY ÖNCE ‘ELİM, KOLUM BAĞLI. BEN NE YAPACAĞIM?’ DEMİŞTİ”

Züleyha Ortak Dağ da "En son görüştüğümüzde Nilüfer ablamız ilaç kullanmaktan çok yorulmuştu. İnşallah acısız bir şekilde gitmiştir. Mekanı cennet olsun. Sevdiğimiz bir ablamızdı, dünya iyisiydi. Mustafa abimiz perişan. 3-4 ay öncesinde de Mustafa abi 'Ben ne yapacağım kızım, elim kolum bağlı. Elim, kanadım gidiyor' demişti. Biz dostları olarak hep yanında olacağız" şeklinde açıklama yaptı.

81 yaşındaki Mustafa Keser, cenaze aracına binerken 48 yıllık eşi Nilüfer Keser’in tabutuna son kez baktı.

Nilüfer Keser, İstanbul Hasdal Çamlıvadi Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.