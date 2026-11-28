Mustafa Keser'den 48 yıllık eşi Nilüfer Keser'e son veda. "Sırayı bozdu, benden önce gitmemeliydi"
28.11.2026 15:15
Mustafa Keser'in 48 yıllık eşi Nilüfer Keser, 26 Kasım'da vefat etti. Bugün son yolculuğuna uğurlanan Keser'in cenaze töreninde gözyaşları sel olurken, usta sanatçının açıklaması yürek burktu.
Türk müziğinin ustalarından Mustafa Keser, 48 yıllık eşi Nilüfer Keser'in vefatıyla yıkıldı. Bir süredir kanserle mücadele eden Nilüfer Keser, 26 Kasım'da hayatını kaybetti.
Sanatçı acı haberi, "48 yıllık hayat arkadaşım, canım eşim bugün Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur" diye duyurdu.
Tedavi gördüğü hastanede vefat eden Nilüfer Keser, bugün İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı. Törene Keser ailesinin akrabaları ve yakınlarının yanı sıra Nuri Alço ve Mihriban Er gibi isimler de katıldı.
Gece Muhabiri'nin haberine göre; Nilüfer Keser'in cenaze töreninde duygusal anlar yaşandı.
"HELALLEŞEMEDİM"
Eşinin vefatıyla sarsılan Mustafa Keser, cenaze töreni sırasında gözyaşlarına boğuldu, ayakta durmakta zorlanan sanatçıya yakınları destek oldu.
Törende konuşan Mustafa Keser, "50 yıllık hayat arkadaşımı kaybettim. Bunu anlatmak mümkün değil. Nişanlığı da sayarsak 50 yıl, bir ömrü beraber geçirdik. Sırayı bozdu, bana yanlış yaptı. Benden önce gitmemeliydi. Beni üzdü. Böyle konuşmamıştık ama Allah nasıl diyorsa öyle oluyor. Hakkım helal olsun o da bana hakkını helal ederdi muhakkak. Helalleşemediğim için üzüldüm" ifadelerini kullandı.
"BENİM YANIMDA VEFAT ETTİ"
Oyuncu Mihraban Er de Nilüfer Keser'in cenaze töreninde 2. Sayfa kameralarına konuştu.
Er, "Onlar benim ailemdi 25 senedir. Hastanede beraberdik ve ben onun yanındayken vefat etti. Acım büyük yani" dedi ve gözyaşlarına boğuldu.
“MUSTAFA ABİ 3-4 AY ÖNCE ‘ELİM, KOLUM BAĞLI. BEN NE YAPACAĞIM?’ DEMİŞTİ”
Züleyha Ortak Dağ da "En son görüştüğümüzde Nilüfer ablamız ilaç kullanmaktan çok yorulmuştu. İnşallah acısız bir şekilde gitmiştir. Mekanı cennet olsun. Sevdiğimiz bir ablamızdı, dünya iyisiydi. Mustafa abimiz perişan. 3-4 ay öncesinde de Mustafa abi 'Ben ne yapacağım kızım, elim kolum bağlı. Elim, kanadım gidiyor' demişti. Biz dostları olarak hep yanında olacağız" şeklinde açıklama yaptı.
81 yaşındaki Mustafa Keser, cenaze aracına binerken 48 yıllık eşi Nilüfer Keser’in tabutuna son kez baktı.
Nilüfer Keser, İstanbul Hasdal Çamlıvadi Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.