"Müstehcenlik" soruşturması. Bennu Gerede serbest bırakıldı

Bennu Gerede, 30 Ağustos 1971’de İstanbul’da doğdu. Yönetmen ve senarist Canan Gerede ile doktor Selçuk Gerede’nin kızı olan Gerede, çocukluk yıllarının önemli bölümünü New York’ta geçirdi. New York’taki Parsons School of Design’da fotoğrafçılık eğitimi alan Gerede, Türkiye’ye döndükten sonra profesyonel fotoğrafçı olarak çalışmaya başladı. Moda ve portre fotoğrafçılığının yanı sıra oyunculuk ve modellik de yaptı. Gerede, 2010 yılında “Teslimiyet” adlı ilk kişisel sergisini açtı.