"Müstehcenlik" soruşturması. Bennu Gerede serbest bırakıldı
03.08.2026 21:26
Son Güncelleme: 04.08.2026 14:43
Oyuncu Bennu Gerede hakkında katıldığı bir YouTube programında yaptığı açıklamalar nedeniyle “müstehcenlik” suçundan soruşturma başlatıldı. Gözaltına alınan Gerede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Bennu Gerede adli kontrolle serbest bırakıldı.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı eski model Bennu Gerede’nin bir YouTube programındaki açıklamalarını incelemeye almıştı.
Savcılık Türk Ceza Kanunu’nun “müstehcenlik” suçunu düzenleyen 226’ncı maddesi kapsamında soruşturma açıldığını bildirmişti. Bu kapsamda hakkında yakalama kararı çıkarılan Bennu Gerede gözaltına alındı.
Gerede, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece yurt dışı çıkış yasağı ile serbest bırakıldı.
BENNU GEREDE NEDEN GÖZALTINA ALINDI?
Gerede, katıldığı programda boynunda taşıdığı kolyenin taşınabilir bir yetişkin ürünü olduğunu söylemiş, ürünün kullanımına ilişkin açıklamalarda bulunmuştu.
Söz konusu görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından savcılığın resen harekete geçtiği belirtilmişti.
BENNU GEREDE KİMDİR?
Bennu Gerede, 30 Ağustos 1971’de İstanbul’da doğdu. Yönetmen ve senarist Canan Gerede ile doktor Selçuk Gerede’nin kızı olan Gerede, çocukluk yıllarının önemli bölümünü New York’ta geçirdi. New York’taki Parsons School of Design’da fotoğrafçılık eğitimi alan Gerede, Türkiye’ye döndükten sonra profesyonel fotoğrafçı olarak çalışmaya başladı. Moda ve portre fotoğrafçılığının yanı sıra oyunculuk ve modellik de yaptı. Gerede, 2010 yılında “Teslimiyet” adlı ilk kişisel sergisini açtı.