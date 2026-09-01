Mutfakların vazgeçilmeziydi artık unutuldu. Kendi kendine bu işi öğrenmiş

Kalay ustası İzzettin Şahin, mesleğin meraklısı olduğunu ve kendi uğraşıyla işi öğrendiğini belirtti.

Kalaycılık mesleğini kentteki başka bir ustadan gördüğünü ifade eden Şahin, işi deneme-yanılma yöntemiyle öğrendiğini söyledi. Şahin, "Kalaycımız vardı, Allah rahmet eylesin. Bakırları ona götürüyordum. Hem minnet ediyordu hem de parasını alıyordu. Ben de kızdım ve kendim bu işe başladım. Bir tavayı belki 50 kere deneme-yanılma yöntemiyle yaptım, ta ki başarıncaya kadar. Herkesin yapabileceği bir iş değil, herkes bu işi yapamaz. Hem sıkıntılı hem de zor bir meslek. Yaparken kolumu ve elimi birçok yerinden yaktım, yaralandım" dedi.