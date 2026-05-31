“Wind of Change”, “Still Loving You”, “Rock You Like a Hurricane” ve “No One Like You” gibi hitleriyle tanınan rock müziğin efsanelerinden Scorpions, “Coming Home — 60 Years of Scorpions Tour” kapsamında 24 Haziran 2026’da İstanbul'da sahne alacak.

MOBY

“Porcelain”, “Extreme Ways”, “Natural Blues” ve “Why Does My Heart Feel So Bad?” gibi şarkılarıyla tanınan Moby, 15 yıl sonra 29 Haziran 2026 tarihinde İstanbul'da dinleyicileriyle buluşacak.

BABYMETAL

Japon müzik grubu Babymetal, ilk kez Türkiye'ye geliyor. Ünlü grup, 1 Temmuz 2026 Çarşamba akşamı İstanbul’da konser verecek.

GORILLAZ

Brit ve Grammy ödüllü, efsanevi İngiliz grup Gorillaz, 14 ve 16 Temmuz 2026’da İstanbul'da müzikseverlerin karşısına çıkacak. vokalist 2D, bas gitarist Murdoc Niccals, davulcu Russel Hobbs ve gitarist Noodle’dan oluşan grup, Türkiye’de ilk kez sahne alacak.

AMR DIAB İLK KEZ TÜRKİYE'DE

Geleneksel Arap melodilerini elektronik altyapılar ve pop müzik ezgileriyle harmanlayan Amr Diab, 2 Ağustos Pazar günü Ataköy Marina'da gerçekleşecek konseriyle ilk kez Türkiye'de sevenleriyle buluşacak.

BLUE

Antony Costa, Duncan James, Lee Ryan ve Simon Webbe'den oluşan Blue adlı İngiliz grubu da 25'inci yıl turnesi kapsamında Türkiye'de konser verecek. "All Rise", "Fly By" ve "Breathe Easy" gibi şarkılarıyla 2000'li yıllara damga vuran grup, 30 Ekim’de İstanbul'da 31 Ekim'de ise Ankara'da hayranlarıyla buluşacak.