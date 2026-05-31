Müziğin kalbi Türkiye'de atıyor. Bocelli ve Kanye West'ten sonra sırada onlar var
31.05.2026 10:21
Son Güncelleme: 31.05.2026 10:26
Kanye West’in tarihe geçen İstanbul konseri ve Andrea Bocelli'nin eşsiz performansı sonrası dünyaca ünlü birçok isim de Türkiye'ye gelecek. İşte canlı izleyebileceğimiz o isimler...
Andrea Bocelli ve Kanye West konserlerinin yarattığı büyük etki sonrası dünyaca ünlü yıldızların Türkiye konserleri için bekleyiş başladı. İşte rock müziğin efsane isimlerinden, pop müziğin yıldızlarına Türkiye'de hayranlarıyla buluşacak o ünlü isimler…
TRAVIS SCOTT
Dünyaca ünlü hip hop yıldızı Travis Scott, Türkiye'ye geliyor. Bu akşam İstanbul'da hayranlarıyla buluşacak ünlü isim, 1 Haziran'da da İzmir'de müzikseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.
MAX KORZH
Dünyaca ünlü Belaruslu sanatçı Max Korzh, 6 Haziran 2026 tarihinde İstanbul'da konser verecek.
ALICE COOPER
ABD'li rock efsanesi Alice Cooper, 13 Haziran'da İstanbul'da hayranlarıyla buluşacak.
CHRIS ISAAK 3 ŞEHİRDE VERECEK
"Wicked Game", "Blue Hotel" gibi popüler şarkılarıyla tanınan Chris Isaak, Türkiye'ye geliyor. Ünlü şarkıcı, 16 Haziran'da İzmir Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu, 18 Haziran'da Ankara Oran Açık Hava Sahnesi, 20 Haziran'da ise İstanbul Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda konser verecek.
MEGADETH
ABD'de 1983'te kurulan ve thrash metal türünün öncü isimlerinden kabul edilen Megadeth, 23 Haziran 2026’da İstanbul KüçükÇiftlik Park’ta sahne alacak.
TOM ODELL
"Another Love" şarkısıyla tanınan Tom Odell, bir kez daha Türkiye'ye geliyor. Ünlü şarkıcı, 23-24 Haziran tarihlerinde İstanbul'da sahne alacak.
SCORPIONS
“Wind of Change”, “Still Loving You”, “Rock You Like a Hurricane” ve “No One Like You” gibi hitleriyle tanınan rock müziğin efsanelerinden Scorpions, “Coming Home — 60 Years of Scorpions Tour” kapsamında 24 Haziran 2026’da İstanbul'da sahne alacak.
MOBY
“Porcelain”, “Extreme Ways”, “Natural Blues” ve “Why Does My Heart Feel So Bad?” gibi şarkılarıyla tanınan Moby, 15 yıl sonra 29 Haziran 2026 tarihinde İstanbul'da dinleyicileriyle buluşacak.
BABYMETAL
Japon müzik grubu Babymetal, ilk kez Türkiye'ye geliyor. Ünlü grup, 1 Temmuz 2026 Çarşamba akşamı İstanbul’da konser verecek.
GORILLAZ
Brit ve Grammy ödüllü, efsanevi İngiliz grup Gorillaz, 14 ve 16 Temmuz 2026’da İstanbul'da müzikseverlerin karşısına çıkacak. vokalist 2D, bas gitarist Murdoc Niccals, davulcu Russel Hobbs ve gitarist Noodle’dan oluşan grup, Türkiye’de ilk kez sahne alacak.
AMR DIAB İLK KEZ TÜRKİYE'DE
Geleneksel Arap melodilerini elektronik altyapılar ve pop müzik ezgileriyle harmanlayan Amr Diab, 2 Ağustos Pazar günü Ataköy Marina'da gerçekleşecek konseriyle ilk kez Türkiye'de sevenleriyle buluşacak.
BLUE
Antony Costa, Duncan James, Lee Ryan ve Simon Webbe'den oluşan Blue adlı İngiliz grubu da 25'inci yıl turnesi kapsamında Türkiye'de konser verecek. "All Rise", "Fly By" ve "Breathe Easy" gibi şarkılarıyla 2000'li yıllara damga vuran grup, 30 Ekim’de İstanbul'da 31 Ekim'de ise Ankara'da hayranlarıyla buluşacak.