NASA'nın yeni ''evren avcısı'' fırlatılıyor. Einstein'ın teorisi de sınanacak

NASA Goddard Uzay Uçuş Merkezi'nde Roman projesinin kıdemli bilim insanı Julie McEnery, teleskobun geniş gözlem kapasitesinin bilim insanlarına "tuhaf, nadir ve sıra dışı" gök cisimlerini keşfetme imkanı sağlayacağını söyledi.

Roman'ın ana araştırmasının bir yıldan uzun sürmesi bekleniyor.

McEnery, bu çalışma kapsamında 2 milyardan fazla galaksinin gözlemleneceğini belirterek, yıldızların, galaksilerin ve galaksi kümelerinin nasıl oluşup geliştiğinin araştırılacağını söyledi.

Teleskop aynı zamanda evrenin zaman içinde nasıl genişlediğini ölçerek karanlık madde ve karanlık enerjinin doğasının anlaşılmasına katkı sağlamaya çalışacak.

Yaklaşık 13,8 milyar yıl önce Büyük Patlama ile başlayan evren o tarihten bu yana genişliyor. Bilim insanları 1998'de bu genişlemenin giderek hızlandığını ortaya koymuş, bunun arkasındaki görünmez gücü açıklamak için "karanlık enerji" kavramını geliştirmişti.

Bugünkü modellere göre yıldızlar, gezegenler, gaz ve toz gibi bildiğimiz normal madde evrenin yalnızca yaklaşık yüzde 5'ini oluşturuyor. Karanlık maddenin payının yaklaşık yüzde 27, karanlık enerjinin ise yüzde 68 olduğu tahmin ediliyor.