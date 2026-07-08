NATO Zirvesi’nde yöresel lezzetler. Urla’nın sakız enginarı da dünya liderlerinin sofrasında

Ürettiği enginarların dünya liderlerinin sofrasına göndermenin kendisini çok mutlu ettiğini belirten Çapacı, “Enginar uzun süreçli bir meşakkatli bir ürün. Ağustos ve eylül ayında dikimleri başlıyor. Aralık sonu gibi yavaş yavaş kesimler başlıyor, hasat başlıyor ve bu hasat haziran sonuna kadar hava koşullarına göre devam ediyor. Enginarın her daim kademeli dikildiği için tazesini bulabiliyoruz ve üretebiliyoruz” dedi.

Hazirandan sonra da enginarları katkısız bir şekilde konserve haline getirdiklerini ve birçok ülkeye ihracat yaptıklarını belirten Çapacı, “NATO Zirvesi’ne de bu enginarlardan gitti” diye konuştu.