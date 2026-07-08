NATO Zirvesi’nde yöresel lezzetler. Urla’nın sakız enginarı da dünya liderlerinin sofrasında
08.07.2026 13:25
Ankara'daki NATO Zirvesi'nde Erdoğan çifti, Beştepe'deki resepsiyonda dünya liderlerini ağırladı. Yöresel lezzetlerin sunulduğu menüde Urla’nın sakız enginarı da yer aldı.
Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için Ankara'da bulunan devlet ve hükümet başkanları ile eşleri onuruna dün akşam Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resepsiyon verildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın ev sahipliğinde gerçekleşen resepsiyonun menüsünde Türkiye’nin farklı bölgelerinden lezzetler yer aldı.
İzmir’in Urla ilçesindeki coğrafi işaretli sakız enginarı da NATO Zirvesi’nde dünya liderlerine ikram edildi. Türkiye'nin üretilen 38 bin ton enginarın yüzde 27,3'ünü karşılayan İzmir'de üretilen enginarlar, Ankara’ya gönderildi.
Urla'nın Kuşçular Mahallesi’nde enginar üretimi yapan ve NATO Zirvesi'nde dünya liderlerinin sofrasına enginarları gönderen İlker Çapacı, atalarından öğrendikleri yöntemlerle bu işi yaptıklarını söyledi ve ekledi:
“Atadan kalma coğrafi işaretli enginar üretimi yaparken doğal koşullarda üretim yapmak için çabalıyoruz. Enginarlarımızın genel lezzeti, ata tohumu olmasıyla birlikte toprağımızın yapısı, suyumuzun kalitesi ve havamızın temizliğinden gelmektedir.”
"DÜNYA LİDERLERİNİN BİZİ SEÇİP, ENGİNAR YEMELERİNDE MUTLULUK DUYDUK"
Ürettiği enginarların dünya liderlerinin sofrasına göndermenin kendisini çok mutlu ettiğini belirten Çapacı, “Enginar uzun süreçli bir meşakkatli bir ürün. Ağustos ve eylül ayında dikimleri başlıyor. Aralık sonu gibi yavaş yavaş kesimler başlıyor, hasat başlıyor ve bu hasat haziran sonuna kadar hava koşullarına göre devam ediyor. Enginarın her daim kademeli dikildiği için tazesini bulabiliyoruz ve üretebiliyoruz” dedi.
Hazirandan sonra da enginarları katkısız bir şekilde konserve haline getirdiklerini ve birçok ülkeye ihracat yaptıklarını belirten Çapacı, “NATO Zirvesi’ne de bu enginarlardan gitti” diye konuştu.
Urla İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Fatih Yıldız ise “Urla sakız enginarı, Urla'mıza adapte olmuş yerel bir çeşidimiz. Bunun çeşit özelliği ince lif yapısıyla, yumuşak dokusuyla çok lezzetli olmasıdır” dedi.
Bölgede yılda yaklaşık 6 milyon adet ile 8 milyon adet arasında enginar üretimi olduğunu belirten Yıldız, “NATO zirvesinde enginarın konuk olması, Urla sakız enginarının konuşulması bizleri çok mutlu etti… Dünya liderlerinin Urla sakız enginarı tatmış olması, yerli ve yabancı turistlerin ilçemize ilgisini artıracaktır” ifadelerini kullandı.
ZİRVEYE TÜRK MUTFAĞI DAMGA VURDU
Öte yandan NATO Zirvesi’ne katılan devlet ve hükümet başkanları ile eşlerini Beştepe'de ağırlandığı resepsiyonun menüsünde; başlangıç olarak Trabzon tereyağı ve Hizan karakovan balı eşliğinde taş fırın pide ile yanık Denizli yoğurdu eşliğinde zeytinyağlı sebze sote sunuldu.
Ara sıcak olarak Kayseri mantısı servis edildi. Mantıya yanık Denizli yoğurdu ve isli Ayaş salçası eşlik etti.
Ana yemekte ise liderlere iki seçenek sunuldu. İlk seçenek, tarama, Urla sakız enginarı ve Tokat yaprağı ile hazırlanan deniz levreği oldu. Diğer seçenek ise yanık Trabzon tereyağı, köz patlıcan ve kuzugöbeği mantarlı firik pilavı eşliğinde ağır ateşte pişmiş dana kaburgaydı.
Yemeğin tatlı bölümünde ise Sütlü Nuriye servis edildi. Tatlıya Antep fıstığı köpüğü, Maraş dondurması ve bergamot eşlik etti.