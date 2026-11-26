"Ne çırak ne kalfa yetişiyor" dese de umudunu kaybetmiyor. "Bu meslek ölmez"
26.11.2026 15:34
Havaların soğumasıyla birlikte kışlık kıyafetler onarılmaya başlandı. 52 yıllık terzi Seyfettin Konca, "Ne çırak ne kalfa yetişiyor" dese de mesleğin geleceğine dair umudunu kaybetmiyor.
Van'da kış mevsiminin kendini hissettirmesiyle birlikte terzilerde de hareketlilik başladı. Soğuk havalara hazırlanan vatandaşlar, kışlık mont, pardösü ve benzeri kıyafetlerinin bakım ve tamiratı için terzilerin yolunu tutuyor. Özellikle fermuar değişimi, çıtçıt tamiri ve çeşitli onarım işlemleri, terzilerin kış dönemindeki mesaisini artırıyor.
52 yıllık terzi Seyfettin Konca, kış aylarının gelmesiyle birlikte işlerinde farklı bir hareketlilik yaşandığını belirtti. Bu dönemde özellikle mont, pardösü ve benzeri kışlık kıyafetlerin tamiratını yaptıklarını ifade eden Konca, "1961 doğumluyum. 1974 yılında bu mesleğe başladım. O günden bugüne halkımıza hizmet veriyorum. 52 yıldır bu mesleği sürdürüyorum. Bundan sonra da Allah uzun ömür ve sağlık verirse inşallah devam etmeye çalışacağım. Kış aylarına girdik. Bu dönemde artık kışlık ürünler ön plana çıkıyor. Montlar, pardösüler ve benzeri kıyafetlerin tamiratları oluyor. Fermuar değişimi, çıtçıt tamiri gibi işler yapıyoruz" dedi.
Terzilik mesleğinin geleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Konca, son yıllarda mesleğe olan ilginin azaldığını ve çırak bulmakta güçlük çektiklerini dile getirdi.
Yaklaşık 15 yıldır çırak yetişmediğini belirten Konca, "Hazır giyim ürünlerinin yaygınlaşmasıyla birlikte terzilik mesleğine olan ilgi giderek azaldı. Elbette bu işi yapan arkadaşlarımız var. Ben de artık elbise dikmiyorum. Çünkü terzilik ince ve emek isteyen bir meslek. İnsan belli bir yaştan sonra bu işi yapmakta zorlanabiliyor" diye konuştu.
"TERZİLİK PEYGAMBER MESLEĞİDİR"
Terziliğin kendileri için ayrı bir değer taşıdığını vurgulayan Konca, "Terzilik peygamber mesleğidir. İdris Peygamber bizim pirimizdir. Bu nedenle mesleğimizin ayrı bir değeri var. Ancak bugün bu meslek, bizim gibi yıllardır bu işi yapan ustaların omuzlarında ilerliyor. Ne çırak ne de kalfa yetişiyor. Yaklaşık 15 yıldır bu konuda ciddi bir sıkıntı yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.
"MESLEĞİMİZİN GELECEĞİNDEN UMUTLUYUZ"
Mesleğin geleceğine ilişkin umutlu olduğunu da dile getiren Konca, terziliğin yok olan bir meslek olmadığını belirterek, "Terzilik ölen bir meslek değil. İnşallah gelecekte daha iyi yerlere gelir. Ancak hazır giyim ürünlerinin yaygınlaşması bizi gerçekten zorladı ve mesleğimizi olumsuz etkiledi" dedi.