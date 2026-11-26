Van'da kış mevsiminin kendini hissettirmesiyle birlikte terzilerde de hareketlilik başladı. Soğuk havalara hazırlanan vatandaşlar, kışlık mont, pardösü ve benzeri kıyafetlerinin bakım ve tamiratı için terzilerin yolunu tutuyor. Özellikle fermuar değişimi, çıtçıt tamiri ve çeşitli onarım işlemleri, terzilerin kış dönemindeki mesaisini artırıyor.

52 yıllık terzi Seyfettin Konca, kış aylarının gelmesiyle birlikte işlerinde farklı bir hareketlilik yaşandığını belirtti. Bu dönemde özellikle mont, pardösü ve benzeri kışlık kıyafetlerin tamiratını yaptıklarını ifade eden Konca, "1961 doğumluyum. 1974 yılında bu mesleğe başladım. O günden bugüne halkımıza hizmet veriyorum. 52 yıldır bu mesleği sürdürüyorum. Bundan sonra da Allah uzun ömür ve sağlık verirse inşallah devam etmeye çalışacağım. Kış aylarına girdik. Bu dönemde artık kışlık ürünler ön plana çıkıyor. Montlar, pardösüler ve benzeri kıyafetlerin tamiratları oluyor. Fermuar değişimi, çıtçıt tamiri gibi işler yapıyoruz" dedi.