Ne para ne altın. Hayvancılıkla uğraşan damada düğünde sürpriz hediye

Düğüne katılanlar, danayı görünce şaşırdıklarını belirtti. Gelin ve damat da arkadaşlarına kahkahalar atarak teşekkür etti ve dananın önünde hatıra fotoğrafı çektirdi. O anlar, bir davetli tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.