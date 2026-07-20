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Ne para ne altın. Hayvancılıkla uğraşan damada düğünde sürpriz hediye

20.07.2026 15:13

DHA

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Düzce'de bir düğünde verilen ilginç hediye gündem oldu. Damadın arkadaşlarının hediyesi cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Ne para ne altın. Hayvancılıkla uğraşan damada düğünde sürpriz hediye
DHA

Düzce'nin Muncurlu köyündeki olay Sümeyye ve Kürşat Yılmaz çiftinin düğününde yaşandı. Damat Kürşat Yılmaz'ın arkadaşları takı töreni için sürpriz hazırladı.

Ne para ne altın. Hayvancılıkla uğraşan damada düğünde sürpriz hediye 1
DHA

Arkadaşları, kurdelelerle süsledikleri danayı, düğün salonuna müzik eşliğinde getirip, hayvancılık işi yapan damat Yılmaz'a hediye etti.

Ne para ne altın. Hayvancılıkla uğraşan damada düğünde sürpriz hediye 2
DHA

Düğüne katılanlar, danayı görünce şaşırdıklarını belirtti. Gelin ve damat da arkadaşlarına kahkahalar atarak teşekkür etti ve dananın önünde hatıra fotoğrafı çektirdi. O anlar, bir davetli tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.