Ne para ne altın. Hayvancılıkla uğraşan damada düğünde sürpriz hediye
20.07.2026 15:13
Düzce'de bir düğünde verilen ilginç hediye gündem oldu. Damadın arkadaşlarının hediyesi cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
DHA
Düzce'nin Muncurlu köyündeki olay Sümeyye ve Kürşat Yılmaz çiftinin düğününde yaşandı. Damat Kürşat Yılmaz'ın arkadaşları takı töreni için sürpriz hazırladı.
DHA
Arkadaşları, kurdelelerle süsledikleri danayı, düğün salonuna müzik eşliğinde getirip, hayvancılık işi yapan damat Yılmaz'a hediye etti.