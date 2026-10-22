Ne protez ne yapay zeka. Kıvanç Tatlıtuğ "Sarı Saruhan göbeği"nin arkasındaki gerçeği açıkladı
22.10.2026 09:11
Organize İşler: Karun Hazinesi'nde Sarı Saruhan'a hayat veren Kıvanç Tatlıtuğ'un göbekli hali gündemden düşmüyor. Sosyal medyada günlerdir süren göbek tartışmasına Tatlıtuğ son noktayı koydu.
Bir süredir ekranlardan uzak olan Kıvanç Tatlıtuğ, son olarak Yılmaz Erdoğan imzalı Organize İşler: Karun Hazinesi adlı dizide rol aldı. Tatlıtuğ, ilk kez Organize İşler: Sazan Sarmalı filminde hayat verdiği Sarı Saruhan rolüne 7 yıl sonra geri döndü.
Sarı Saruhan karakteri, kaba tavırları ve söylediği sözlerle dikkat çekerken Kıvanç Tatlıtuğ'un rolü için geçirdiği fiziksel değişim de çok konuşuldu.
Özellikle Sarı Saruhan karakterinin göbeği merak konusu oldu. Kıvanç Tatlıtuğ'un rolü için kilo almadığını gören seyirciler, göbeğin protez mi yoksa yapay zeka ile mi yapılıp yapılmadığını araştırmaya başladı.
Organize İşler ekibi konuyla ilgili sessizliğini korurken, Tatlıtuğ'un Sarı Saruhan göbeğinin sırrı ortaya çıktı.
"GÖBEK SENİN GÖBEĞİN Mİ GERÇEKTEN?"
Organize Sohbetler: Beyaz Özel programının tanıtımıyla gerçek ortaya çıktı. Beyazıt Öztürk'ün programda Kıvanç Tatlıtuğ'a “Göbek senin göbeğin mi gerçekten de?” diye sorması sonrası oyuncu ayağa kalktı.
Sahnenin ortasına gelen 42 yaşındaki Tatlıtuğ'un bir anda göbeğini şişirmesi herkesi şaşırtırken, rol arkadaşları da kahkahalara boğuldu.
Ardından Beyazıt Öztürk'ün Kıvanç Tatlıtuğ'un şişirdiği göbeğine dokunup “Bundan sonra böyle kal” demesi de dikkat çekti.
Beyazıt Öztürk'ün Organize İşler: Karun Hazinesi ekibiyle olan programının tamamı 23 Ekim'de Netflix Türkiye'nin YouTube kanalında yayınlanacak.