Ne protez ne yapay zeka. Kıvanç Tatlıtuğ "Sarı Saruhan göbeği"nin arkasındaki gerçeği açıkladı

Sarı Saruhan karakteri, kaba tavırları ve söylediği sözlerle dikkat çekerken Kıvanç Tatlıtuğ 'un rolü için geçirdiği fiziksel değişim de çok konuşuldu.

Özellikle Sarı Saruhan karakterinin göbeği merak konusu oldu. Kıvanç Tatlıtuğ'un rolü için kilo almadığını gören seyirciler, göbeğin protez mi yoksa yapay zeka ile mi yapılıp yapılmadığını araştırmaya başladı.

Organize İşler ekibi konuyla ilgili sessizliğini korurken, Tatlıtuğ'un Sarı Saruhan göbeğinin sırrı ortaya çıktı.