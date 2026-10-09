Necla Uygur'un eski röportajı gündem oldu. Yıllar önce "Sıra bende" demişti

Öte yandan Necla Uygur'un vefatı başta ailesi ve sevenleri olmak üzere sanat dünyasını yasa boğdu. Ünlü isimler üzüntülerini sosyal medya hesapları üzerinden dile getirdi.

Nedim Saban: “Ah vefalı, sevecen, eşi ve çocuklarının mesleğe devam etmesi için nice fedakarlık yapan, bazen bilerek susan can ablam, 46 yıllık sevgimi alarak giden Necla Uygur ablam. Kahroldum...”

Gül Sunal: “Çok sevgili Necla Uygur’un vefatından derin üzüntü duydum. Büyük usta Nejat Uygur’un eşi.. Gerçek bir tiyatro neferi… 5 erkek çocuğu en iyi şekilde yetiştirip tiyatronun da bel kemiği olmak kolay değil.. Ve bunu hiç sızlanmadan memnuniyetle başarabilen bir hanımefendiyi kaybettik. Sevgili dostlarım Kemal, Süha, Süheyl, Behzat, Ahmet ve bütün sevenlerine sabır, hanımefendiye rahmet diliyorum.”

Melek Baykal: Acınızı paylaşıyor, tüm ailenize sabırlar diliyorum. Nurlarda uyusun, mekanı cennet olsun inşallah"

Orhan Aydın: "Tiyatromuz bir yıldızını yitirdi. Uygurlar ailesi canını…Çok üzgünüm, toprağı çiçekler koksun."