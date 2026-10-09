Necla Uygur'un eski röportajı gündem oldu. Yıllar önce "Sıra bende" demişti
09.10.2026 11:40
Usta tiyatrocu Nejat Uygur’un eşi, oyuncu Necla Uygur, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Uygur'un vefatı sonrası Genco Erkal’ın ölümünün ardından söylediği sözler gündem oldu.
2013 yılında hayatını kaybeden Türk tiyatrosunun usta isimlerinden Nejat Uygur'un eşi Necla Uygur, tedavi gördüğü hastanede 89 yaşında yaşamını yitirdi. Acı haberi Necla Uygur'un oğulları Süheyl ve Behzat Uygur sosyal medya hesaplarında duyurdu.
Uygur ailesi tarafından yapılan açıklamada, "Tiyatromuzun usta oyuncusu, canımız annemiz Necla Uygur'un tedavi gördüğü hastanede bugün aramızdan ayrıldığını derin bir üzüntüyle duyuruyoruz" ifadeleri kullanıldı.
Bugün Teşvikiye Camii’nde ikindi namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası Feriköy Mezarlığı’nda toprağa verilecek olan Necla Uygur'un vefatı sonrası seneler önce Genco Erkal’ın ölümünün ardından verdiği röportaj akıllara geldi.
Röportajda muhabirin kaybedilen ünlü isimlerden bahsederek Genco Erkal’ın vefatını hatırlatması üzerine Necla Uygur, “Sıra bende” demişti.
Uygur, aynı röportajda Genco Erkal'ın eşi Nejat Uygur gibi 86 yaşında vefat ettiğini ve kendisinin turne arkadaşı olduğunu söylemiş ve “Çok acı” diye eklemişti.
"TİYATROMUZ BİR YILDIZINI YİTİRDİ"
Öte yandan Necla Uygur'un vefatı başta ailesi ve sevenleri olmak üzere sanat dünyasını yasa boğdu. Ünlü isimler üzüntülerini sosyal medya hesapları üzerinden dile getirdi.
Nedim Saban: “Ah vefalı, sevecen, eşi ve çocuklarının mesleğe devam etmesi için nice fedakarlık yapan, bazen bilerek susan can ablam, 46 yıllık sevgimi alarak giden Necla Uygur ablam. Kahroldum...”
Gül Sunal: “Çok sevgili Necla Uygur’un vefatından derin üzüntü duydum. Büyük usta Nejat Uygur’un eşi.. Gerçek bir tiyatro neferi… 5 erkek çocuğu en iyi şekilde yetiştirip tiyatronun da bel kemiği olmak kolay değil.. Ve bunu hiç sızlanmadan memnuniyetle başarabilen bir hanımefendiyi kaybettik. Sevgili dostlarım Kemal, Süha, Süheyl, Behzat, Ahmet ve bütün sevenlerine sabır, hanımefendiye rahmet diliyorum.”
Melek Baykal: Acınızı paylaşıyor, tüm ailenize sabırlar diliyorum. Nurlarda uyusun, mekanı cennet olsun inşallah"
Orhan Aydın: "Tiyatromuz bir yıldızını yitirdi. Uygurlar ailesi canını…Çok üzgünüm, toprağı çiçekler koksun."
NECLA UYGUR KİMDİR?
Necla Uygur, Türk tiyatrosunun köklü ailelerinden Uygur ailesinin üyelerinden biri ve uzun yıllar sahnelerde görev yapmış bir tiyatro sanatçısıydı.
1952 yılında Türk tiyatrosunun önemli güldürü ustalarından Nejat Uygur ile evlenen Necla Uygur, eşinin sanat yaşamı boyunca tiyatro çalışmalarında yer aldı.
Nejat Uygur'un 1949 yılında kurduğu tiyatro topluluğunun çalışmalarına da katkıda bulunan Necla Uygur, uzun yıllar boyunca tiyatro sahnelerinin ve Anadolu turnelerinin içinde bulundu.
Necla ve Nejat Uygur çiftinin Ahmet, Kemal, Behzat ve ikiz kardeşler Süheyl ile Süha olmak üzere beş oğlu dünyaya geldi. Çocuklarından Süha, Süheyl ve Behzat Uygur da anne ve babalarının izinden giderek tiyatro sanatçısı oldu.
Sanatçı, 2016 yılında düzenlenen 21. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri'nde "Çolpan İlhan Sanata Değer Katan Kadınlar Özel Ödülü"ne layık görüldü.
Necla Uygur'un eşi Nejat Uygur, 18 Kasım 2013'te, 86 yaşında hayatını kaybetmiş ve Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilmişti.