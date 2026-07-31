Netflix'e Nicolas Cage'in çalınan filmi nedeniyle 105 milyon dolarlık dava
31.07.2026 11:57
Senarist ve yapımcı Simon Afram ile Op-Fortitude şirketi, Nicolas Cage'in başrolünde yer aldığı Fortitude filminin kopyasını çaldırdığı gerekçesiyle Netflix'e 105 milyon dolarlık tazminat davası açtı.
Senarist ve yapımcı Simon Afram ile sahibi olduğu Op-Fortitude şirketi, henüz vizyona girmemiş olan ve başrolünde Nicolas Cage'in yer aldığı Fortitude adlı filmin kopyasının çalınması nedeniyle dijital yayın platformu Netflix'e 105 milyon dolarlık tazminat davası açtı.
İkinci Dünya Savaşı'nı konu alan casuslık gerilimi türündeki filmin kopyasını içeren sabit diskler, Netflix'in Los Angeles'taki ofisinden çalındı.
Filmin şifrelenmemiş haldeki dijital kopyasının haziran ayında şirket ofisinden çalındığı öğrenilmişti.
Londra'da geçen Fortitude, İkinci Dünya Savaşı'nın seyrini değiştiren İngiliz istihbarat ajanlarının hikayesini anlatıyor.
Filmin başrollerini Nicolas Cage, Matthew Goode, Michael Sheen ve Ben Kingsley paylaşıyor.
Yönetmen koltuğunda daha önce Lara Croft: Tomb Raider ve Generalin Kızı filmlerini çeken Simon West oturuyor.
Yönetmen Martin Scorsese'nin de projeyle bağı bulunuyordu ancak dava nedeniyle projeden ayrıldı.
Reuters'ın aktardığı detaylara göre Netflix, reklam verme talebini iletmesinin ardından haziran ayında filmin bir kopyasını teslim aldı.
Dijital kopya daha sonra kurum içi gösterim amacıyla şirkete gönderildi. Filmin yapımcıları, gösterimin ardından Netflix'e dosyaları silme talimatı verdi.
Netflix Film Edinme Direktörü Sean Berney, şirket tarihinde ilk kez böyle bir hırsızlık vakasının yaşandığını belirtti.
Berney, "Güvenlik birimlerimizle bu konu üzerinde çalışıyoruz ancak henüz bir sonuç alamadık. Korsanla mücadele ekiplerimiz veri sızıntısı nedeniyle teyakkuz halinde ve durumu takip edecek" ifadelerini kullandı.
Film yapımcıları ise Netflix'i polise bildirimde bulunulup bulunulmadığı konusunda bilgi vermemekle ve polise başvurulduktan sonra Los Angeles Emniyet Müdürlüğünün sürece dahil edilmesini reddetmekle suçluyor.
Dava dilekçesinde, uluslararası gösterimlerin ve ödül kampanyalarının askıya alınması nedeniyle filmin gelecekteki olası satışlarının da tehlikeye girdiği öne sürülüyor.
Diğer yandan Page Six'in aktardığı dava dilekçesinde şu ifadelere yer verildi:
"Davacılara verilen zarar çok büyüktür. Uygunsuz kullanım ve ardından gelen ihmalkar tutum nedeniyle Netflix, davacıların 45 milyon doları aşan yatırımını ve filmin kendisinin sahip olduğu önemli değeri tehlikeye atmıştır. Netflix ayrıca filmi, oyuncularını ve yapımcılarını, çalışmalarını pazara sunma ve düzgün bir şekilde organize edilmiş bir dünya galasının getireceği takdiri kazanma imkanından mahrum bırakmıştır."
Netflix temsilcileri ise iddialara ilişkin yaptıkları açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Netflix, sektör standartlarına uygun koruma önlemleri alınmadan yayınlanan bir film için finansal kayıp riskini taşıdığına yönelik her türlü iddiayı reddetmektedir. Fortitude filminin haklarına sahip olmasak da içerik güvenliğini ciddiye alıyoruz; yönetmeni ve ekibini desteklemek için ek tedbirler aldık. Bu tedbirler arasında kapsamlı bir soruşturma yürütmek ve bilinen korsan sitelerini yetkisiz dağıtım veya satışa karşı izlemeyi teklif etmek de yer alıyor."