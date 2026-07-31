Netflix'e Nicolas Cage'in çalınan filmi nedeniyle 105 milyon dolarlık dava

Diğer yandan Page Six'in aktardığı dava dilekçesinde şu ifadelere yer verildi:

"Davacılara verilen zarar çok büyüktür. Uygunsuz kullanım ve ardından gelen ihmalkar tutum nedeniyle Netflix, davacıların 45 milyon doları aşan yatırımını ve filmin kendisinin sahip olduğu önemli değeri tehlikeye atmıştır. Netflix ayrıca filmi, oyuncularını ve yapımcılarını, çalışmalarını pazara sunma ve düzgün bir şekilde organize edilmiş bir dünya galasının getireceği takdiri kazanma imkanından mahrum bırakmıştır."

Netflix temsilcileri ise iddialara ilişkin yaptıkları açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Netflix, sektör standartlarına uygun koruma önlemleri alınmadan yayınlanan bir film için finansal kayıp riskini taşıdığına yönelik her türlü iddiayı reddetmektedir. Fortitude filminin haklarına sahip olmasak da içerik güvenliğini ciddiye alıyoruz; yönetmeni ve ekibini desteklemek için ek tedbirler aldık. Bu tedbirler arasında kapsamlı bir soruşturma yürütmek ve bilinen korsan sitelerini yetkisiz dağıtım veya satışa karşı izlemeyi teklif etmek de yer alıyor."