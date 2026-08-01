Nevşehir'de Kültür Yolu Festivali heyecanı

Nevşehir'in Türkiye Kültür Yolu Festivali'ne dördüncü kez ev sahipliği yaptığına dikkati çeken Yazgı, 9 Ağustos'a kadar 12 farklı mekanda 156 etkinliğin gerçekleştirileceğini kaydetti.

Kapadokya'nın insanlık tarihinin en özel coğrafyalarından biri olduğunu vurgulayan Yazgı, şöyle konuştu:

"Avanos'un çömlek çarkından Hacı Bektaş-ı Veli'nin irfanına kadar uzanan bu zengin miras, bize medeniyetin sabırla, emekle ve ortak değerlerle inşa edildiğini anlatır. İşte bu yüzden Kapadokya yalnızca geçmişi anlatan bir miras değildir. Bugün de üreten, yaşatan ve ilham veren canlı bir kültür merkezidir. Çünkü kültürel miras, ancak hayatın içinde yer bulduğunda geleceğe taşınabilir. Türkiye Kültür Yolu Festivali de tam olarak bu anlayışın ürünüdür. Geçmişten devraldığımız kültürel mirası bugünün sanatıyla buluşturan, şehirlerimizin hikayelerini daha geniş kitlelere ulaştıran büyük bir kültür hareketidir. Nevşehir'in bu yolculuğun en özel duraklarından biri olması da hiç şüphesiz sahip olduğu eşsiz kültürel mirastan kaynaklanmaktadır."