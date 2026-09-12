Niran Ünsal ile İbrahim Gugu boşanıyor. 9 yıllık evlilikte mutsuz son

Kısa bir süre önce Yunanistan'da yeni bir iş kurduğu iddiasıyla adından söz ettiren Niran Ünsal, bu kez özel hayatıyla gündeme geldi. Şarkıcı, İbrahim Gugu'yla 2010 yılında başlayan ilişkisini 2017 yılında evlilikle taçlandırmıştı.

Bu evlilikten Bera ve Liva adında iki çocukları olan çiftten üzen haber geldi.