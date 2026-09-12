Niran Ünsal ile İbrahim Gugu boşanıyor. 9 yıllık evlilikte mutsuz son
12.09.2026 13:22
2017 yılında nikah masasına oturan şarkıcı Niran Ünsal ile İbrahim Gugu'dan üzen haber geldi. Çift, 9 yıllık evliliklerini bitirme kararı aldıklarını duyurdu.
Kısa bir süre önce Yunanistan'da yeni bir iş kurduğu iddiasıyla adından söz ettiren Niran Ünsal, bu kez özel hayatıyla gündeme geldi. Şarkıcı, İbrahim Gugu'yla 2010 yılında başlayan ilişkisini 2017 yılında evlilikle taçlandırmıştı.
Bu evlilikten Bera ve Liva adında iki çocukları olan çiftten üzen haber geldi.
"UZUN UZUN DÜŞÜNEREK AYRILMA KARARI ALDIK"
İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden çift, 9 yıllık evliliklerini bitirme kararı aldı. Ayrılık kararını sosyal medya hesabından duyuran Gugu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
“Birbirimizin hayatına kattığı güzellikler, paylaştığımız eşsiz anılar ve en önemlisi bu yolda hayatımıza gelen iki güzel evladımız için her zaman minnettar olacağız. Uzun uzun düşündükten sonra, ikimiz de yollarımızı dostlukla ve birbirimize duyduğumuz saygıyla ayırma kararı aldık.”
Aynı satırları Niran Ünsal kendi sosyal medya hesabından da paylaştı.
Öte yandan Niran Ünsal, 1991'de Kaan Canbağ ile evlenmişti. 1999–2001 arasında Peker Açıkalın ile evli kalmış, 2007-2009 yılları arasında da Oğuz Türküsev'le dünyaevine girmişti. Toplamda dört evlilik yapan Ünsal'ın Hande Ünsal, Narin Şeker Açıkalın, Bera ve Liva Gugu adında dört çocuğu bulunuyor.