Yıllar geçer, dünya değişir, güven değişmez. NTV 30 yaşında
07.09.2026 18:38
Son Güncelleme: 07.09.2026 18:40
24 saat haber yayıncılığı anlayışının öncüsü, Türkiye’nin ilk haber kanalı NTV, 30. yaşını kutluyor.
1996’da yayın hayatına başlayan NTV, geride bıraktığı 30 yılda Türkiye’nin yakın tarihine tanıklık ederken, haberciliğin değişen dünyasına da ilham verdi.
Türkiye’de tematik televizyonculuğun gelişmesinde önemli bir rol üstlenen kanal; haberin yanı sıra ekonomi, kültür-sanat, yaşam ve spor alanlarındaki yayınlarıyla da televizyon haberciliğinin sınırlarını genişletti.
Doğuş Yayın Grubu çalışanları bir araya gelerek NTV’nin 30. yılını birlikte kutladı.
Tam 30 yıl oldu. Türkiye, bu topraklarda ve Dünyada ne yaşanıyorsa NTV'nin tanıklığında takip etti.
Acıyı da mutluluğu da başarıları da felaketleri de; insana ve hayata dair her şeyi NTV'den izledi.
NTV, Türkiye'de haber televizyonculuğu denince akla gelen ilk marka. Sadece bir haber kanalı değil, bir referans noktası. Kriz anında bilgi almak isteyenin izlediği güvenli bir liman.
'YILLAR GEÇER DÜNYA DEĞİŞİR, GÜVEN DEĞİŞMEZ'
Ocak 1999’da Doğuş Yayın Grubu bünyesine katılan NTV, tüm bu yıllar boyunca değişen dünyayı ve medya sektörünü takip ederken, haberciliğin temel değerlerinden biri olan güveni her zaman merkeze koydu.
NTV’nin 30. yılı bu anlayışın bir ifadesi olan “Yıllar geçer, dünya değişir, güven değişmez” mottosuyla kutlanıyor.
Doğuş Grubu Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Ferit F. Şahenk’in ev sahipliğinde gerçekleşen 30. yıl buluşması, Doğuş Grubu’nun kültür-sanat alanındaki önemli yatırımlarından Bonus Parkorman’da gerçekleştirildi.
''NTV, İZLEYİCİSİNE OLAN SORUMLULUĞUNDAN HİÇ ÖDÜN VERMEDİ''
Etkinlikte konuşan Doğuş Grubu Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Ferit F. Şahenk, NTV’nin 30 yıllık yolculuğuna ve Türk medyasındaki yerine yönelik değerlendirmelerde bulundu.
Şahenk, doğru ve güvenilir habere duyulan ihtiyacı vurgulayıp, NTV’nin değişen dünyaya ayak uydururken, işe duyduğu saygıdan ve izleyiciye karşı sorumluluğundan hiç ödün vermediğini söyledi.
Doğuş Grubu Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Ferit F. Şahenk, böylesine uzun bir yolculuğun asıl karşılığının; biriken tecrübede, kazanılan güvende ve her şeyden önemlisi bunu mümkün kılan insanların emeğinde saklı olduğunu ifade etti.
Şahenk sözlerine şöyle devam etti:
“Teknolojiye ve yeniliğe önem verirken, her şeyden önce insana yatırım yaptık. Aradan geçen yıllarda NTV'yi öncü yaklaşımıyla bir referans merkezi haline getiren de kuruluşundan bugüne taşıdığı değerler oldu. Çünkü teknoloji çok şeyi değiştirebilir, ama güveni insanlar inşa eder.”
30.yıl kapsamında NTV’nin İstanbul, Ankara, yurt içi ve yurt dışı temsilciliklerindeki haberciler, teknik ekip ve Doğuş Yayın Grubu çalışanları bir araya geldi.
NTV’nin televizyonculuktaki köklü mirasına yıllar boyunca emeği, birikimi ve katkısıyla değer katan, ekran önü ve arkasındaki geniş kadro, gün boyunca düzenlenen etkinliklerde bu ortak geçmişi ve güçlü bağı birlikte kutladı.
NTV’nin 30 yıllık yayıncılık yolculuğunun hafızalarda yer eden anlarını, önemli dönüm noktalarını ve Türkiye’nin yakın tarihine tanıklığını anlatan özel belgeseller yayınlandı.
Etkinlik Doğuş Yayın Grubu bünyesindeki Radyo Voyage, Radyo Eksen ve Kral FM DJ’lerinin güne özel hazırladığı müzik seçkileri ve canlı müzik performanslarıyla devam etti.