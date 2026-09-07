Yıllar geçer, dünya değişir, güven değişmez. NTV 30 yaşında

Doğuş Yayın Grubu çalışanları bir araya gelerek NTV’nin 30. yılını birlikte kutladı.

Tam 30 yıl oldu. Türkiye, bu topraklarda ve Dünyada ne yaşanıyorsa NTV'nin tanıklığında takip etti.

Acıyı da mutluluğu da başarıları da felaketleri de; insana ve hayata dair her şeyi NTV'den izledi.

NTV, Türkiye'de haber televizyonculuğu denince akla gelen ilk marka. Sadece bir haber kanalı değil, bir referans noktası. Kriz anında bilgi almak isteyenin izlediği güvenli bir liman.