Nuh’un Gemisi araştırması: 18 metre derine inildi, 300’den fazla örnek incelenecek
28.09.2026 11:15
Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde Nuh’un Gemisi’ne ilişkin araştırmalarda, 18 metre derinliğe kadar sondaj yapılarak 300’den fazla örnek alındı.
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde Nuh'un Gemisi'ne ilişkin araştırmalar sürüyor. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi bünyesindeki Durupınar Formasyonu (Nuh'un Gemisi) Araştırma Projesi Başkan Yardımcısı Andrew Jones, bu yıl bölgede yapılan radar taramaları ve sondaj çalışmalarında elde edilen izlere ilişkin açıklamalarda bulundu.
Jones, yeni radar taramasında yer altında dik açılar, muhtemel tüneller, katmanlar ve boşluklar görüldüğünü belirterek, bazı anomalilerin insan yapımı olabileceğinin değerlendirildiğini söyledi. Bazı muhtemel boşlukların yüzeyin 3-4 metre altında, bazılarının ise 13 metre derinliğe kadar uzandığını aktaran Jones, bu alanların incelenmesi amacıyla ilk kez karotlu sondaj çalışması gerçekleştirildiğini ifade etti.
Bir noktada 18 metre derinliğe kadar sondaj yapıldığını belirten Jones, diğer noktalarda ise 5, 6, 7 ve 8 metre derinliklerde çalışma gerçekleştirildiğini söyledi. Çalışmalar kapsamında 300'den fazla numune aldıklarını belirten Jones, numunelerin Ankara Üniversitesi laboratuvarına gönderildiğini kaydetti.
Jones, 2024 yılında gerçekleştirilen toprak araştırmasında dikkat çekici bir sonuç elde edildiğini belirterek, "Yapılan çalışmalar, tekne şeklindeki bölgenin içerisinde, hemen dışındaki alana kıyasla 3 kat daha fazla organik madde bulunduğunu gösterdi. Yani tekne şeklindeki bölgedeki toprak, dağ yamacındaki topraktan farklı. Bu, Atatürk Üniversitesinde yapılan çalışmalardan elde edilen çok ilginç bir sonuçtu" dedi.
Yeni alınan numunelerde özellikle çürümüş ahşap gibi yüksek organik madde, hayvan kalıntıları ve insan faaliyetlerine ilişkin izlerin araştırılacağını belirten Jones, analiz sonuçlarının bölgedeki araştırmalar açısından önem taşıdığını ifade etti.
Araştırmaların uluslararası alanda da ilgi gördüğünü aktaran Jones, bu yıl farklı ülkelerden belgesel ekiplerinin bölgeye gelerek çalışmaları görüntülediğini söyledi. Jones, alınan numunelerin analizlerinin kış boyunca sürdürüleceğini ve sonuçların değerlendirilmesinin ardından gelecek yıl yaz başında kapsamlı bir rapor hazırlanmasının beklendiğini kaydetti.
Durupınar Formasyonu (Nuh'un Gemisi) Araştırma Projesi'ni yürüten ekibin başkanı Cenker Atila ise dün sosyal medya hesabından çalışmalara ilişkin yeni bir açıklama yaptı.
Bazı sosyal medya platformlarında "Nuh'un Gemisi yüzde 100 kanıtlandı" gibi paylaşımlar bulunduğunu belirten Atila "Bu tam doğru sonuçları yansıtmasa da bu araştırma sürecinde çok çok önemli ve ilginç sonuçlara ulaştık. Toprak analiz süreci hala devam ediyor. Şimdilik yüzde 100 sonuca ulaşmasak da insanı hayrete düşüren verilere ulaştık. Bunlar kısa süre içinde bilimsel kitap ve makale olarak yayınlanacaktır." dedi.
Atila, geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada ise projenin başından bu yana geçenleri de şöyle özetlemişti:
“Projemiz 28 Haziran 2026 tarihinde başladı. Şu ana kadar 3D modellerini, GPS noktalarını, haritalamasını yaptık. Ayrıca Amerika’dan Hava Kuvvetleri tarafından da kullanılan radar sistemleriyle yeraltı radar çalışmasını yaptık. Bizim için en önemli çalışmalardan birisi buydu.”
Yeraltında boşluklar, ahşap kalıntıları veya gemi şeklini oluşturacak kalıntı olup olmadığını anlamaya çalıştıklarını söyleyen Atila, ''Kesin sonuçları her ne kadar 2 ay sonra alacak olsak da bizim için şu anki veriler bile çok önemli oldu." diye konuşmuştu.
Çalışmalarda beş ülkeden yaklaşık 20 bilim insanı ve öğrenci görev alıyor.