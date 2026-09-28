Nuh’un Gemisi araştırması: 18 metre derine inildi, 300’den fazla örnek incelenecek

Durupınar Formasyonu (Nuh'un Gemisi) Araştırma Projesi'ni yürüten ekibin başkanı Cenker Atila ise dün sosyal medya hesabından çalışmalara ilişkin yeni bir açıklama yaptı.

Bazı sosyal medya platformlarında "Nuh'un Gemisi yüzde 100 kanıtlandı" gibi paylaşımlar bulunduğunu belirten Atila "Bu tam doğru sonuçları yansıtmasa da bu araştırma sürecinde çok çok önemli ve ilginç sonuçlara ulaştık. Toprak analiz süreci hala devam ediyor. Şimdilik yüzde 100 sonuca ulaşmasak da insanı hayrete düşüren verilere ulaştık. Bunlar kısa süre içinde bilimsel kitap ve makale olarak yayınlanacaktır." dedi.

Atila, geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada ise projenin başından bu yana geçenleri de şöyle özetlemişti:

“Projemiz 28 Haziran 2026 tarihinde başladı. Şu ana kadar 3D modellerini, GPS noktalarını, haritalamasını yaptık. Ayrıca Amerika’dan Hava Kuvvetleri tarafından da kullanılan radar sistemleriyle yeraltı radar çalışmasını yaptık. Bizim için en önemli çalışmalardan birisi buydu.”

Yeraltında boşluklar, ahşap kalıntıları veya gemi şeklini oluşturacak kalıntı olup olmadığını anlamaya çalıştıklarını söyleyen Atila, ''Kesin sonuçları her ne kadar 2 ay sonra alacak olsak da bizim için şu anki veriler bile çok önemli oldu." diye konuşmuştu.

Çalışmalarda beş ülkeden yaklaşık 20 bilim insanı ve öğrenci görev alıyor.