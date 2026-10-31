Nurgül Yeşilçay sette menemen yaptı. "Bol biberli ve soğanlı"
31.10.2026 14:25
Oyuncu Nurgül Yeşilçay sette menemen yaptı. Karavanında hazırladığı menemenin tüm aşamalarını takipçileriyle paylaşan Yeşilçay, "Soğansız olur diyen izlemesin" dedi.
Uzun bir aradan sonra Ömür Usta adlı diziyle ekranlara dönen Nurgül Yeşilçay, oyunculuk performansı kadar sosyal medya paylaşımlarıyla da gündem oluyor.
Setten paylaşımlarıyla dikkat çeken Yeşilçay, bu kez karavanda yemek yaptı. “Aylardır canım istiyordu” diyen oyuncu, menemen pişirdi.
SETTE MENEMEN KEYFİ
Menemeni yaparken tüm aşamaları kayda alan Nurgül Yeşilçay, önce yağ koyduğu tavaya biberleri “Bol biberli” diyerek ekledi. Ardından soğan doğrayan oyuncu, “Menemen soğansız olur diyenler, şu andan itibaren kapatabilir” dedi.
Domateslerini de soyup doğrayan ve tavaya ekleyen Yeşilçay, “Domatesleri falan ince ince doğruyorlar ya bence yanlış. Domatesin, biberin tadı gelecek” şeklinde konuştu.
Menemenin pişmesini bekleyen oyuncu, “İyi bir menemen zaman alır” dedi.
Son olarak yumurtalarını ekleyerek menemeni tamamlayan Nurgül Yeşilçay, ardından ekmek banarak tadına baktı ve “Mükemmel bir menemen yapmışım” ifadelerini kullandı.
Nurgül Yeşilçay'ın paylaşımına “Ne kadar doğalsınız”, “Afiyet olsun” gibi yorumlar gelirken, oyuncunun paylaşımı “Menemen doğanlı mı olur soğansız mı?” tartışmasının fitilini yeniden ateşledi.
MENEMEN SOĞANLI MI OLUR SOĞANSIZ MI?
Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden olan menemen, bir dönem tartışlara neden olmuştu. Menemenin soğanlı yoksa soğansız mı olmasıyla ilgili yapılan bir araştırmada; menemeni soğanlı tercih edenlerin oranı yüzde 59,8 olarak kaydedilmişti.