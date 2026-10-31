Nurgül Yeşilçay sette menemen yaptı. "Bol biberli ve soğanlı"

Menemenin pişmesini bekleyen oyuncu, “İyi bir menemen zaman alır” dedi.

Son olarak yumurtalarını ekleyerek menemeni tamamlayan Nurgül Yeşilçay , ardından ekmek banarak tadına baktı ve “Mükemmel bir menemen yapmışım” ifadelerini kullandı.

Nurgül Yeşilçay'ın paylaşımına “Ne kadar doğalsınız”, “Afiyet olsun” gibi yorumlar gelirken, oyuncunun paylaşımı “Menemen doğanlı mı olur soğansız mı?” tartışmasının fitilini yeniden ateşledi.

MENEMEN SOĞANLI MI OLUR SOĞANSIZ MI?

Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden olan menemen , bir dönem tartışlara neden olmuştu. Menemenin soğanlı yoksa soğansız mı olmasıyla ilgili yapılan bir araştırmada; menemeni soğanlı tercih edenlerin oranı yüzde 59,8 olarak kaydedilmişti.