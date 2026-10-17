Nurgül Yeşilçay'dan Cem Yılmaz'a gönderme. "Kadının yaşıyla ilgili espri yapanlar bastonla yürüyor"

Oyuncular arasındaki yaş farkıyla ilgili seyircinin bir talebi olmadığını söyleyen Yeşilçay, erkek yapımcılar sebebiyle bunun yaşandığını düşündüğünü belirtti.

Nurgül Yeşilçay, erkek oyuncuların kendilerinden yaşça küçük kadın oyuncularla partner olmasıyla ilgili de şu ifadeleri kullandı:

“Saçlarını ayakkabı boyasıyla boyayıp 35 gibi göründüklerini sanıyorlar. Al Pacino falan da aynı şeyi yapıyor. Hatta espriler yapıyorlar, Çok komikler ya. İşte bir ayağı çukurda deyip, sonra bastonla yürümeler falan. Ne yapıyorsunuz ya? Bilemedim.”