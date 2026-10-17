Nurgül Yeşilçay'dan Cem Yılmaz'a gönderme. "Kadının yaşıyla ilgili espri yapanlar bastonla yürüyor"
17.10.2026 12:42
Ömür Usta dizisiyle setlere dönen Nurgül Yeşilçay, sektördeki yaş farkı tartışmalarına dahil oldu. Yeşilçay'ın Cem Yılmaz'a gönderme yapması da dikkatlerden kaçmadı.
Uzun süredir İzmir'de gözlerden uzak bir hayat yaşayan Nurgül Yeşilçay, Ömür Usta dizisiyle setlere döndü. Performansıyla dikkat çeken oyuncu, Hakan Gence'nin programına konuk oldu.
İyi oyunculuğun her zaman önemli olduğunu söyleyen Nurgül Yeşilçay, aynı projede rol alan kadın ve erkek oyuncular arasındaki yaş farkına da değindi.
"SAÇLARINI AYAKKABI BOYASIYLA BOYAYIP 35 GÖRÜNDÜKLERİNİ SANIYORLAR"
Oyuncular arasındaki yaş farkıyla ilgili seyircinin bir talebi olmadığını söyleyen Yeşilçay, erkek yapımcılar sebebiyle bunun yaşandığını düşündüğünü belirtti.
Nurgül Yeşilçay, erkek oyuncuların kendilerinden yaşça küçük kadın oyuncularla partner olmasıyla ilgili de şu ifadeleri kullandı:
“Saçlarını ayakkabı boyasıyla boyayıp 35 gibi göründüklerini sanıyorlar. Al Pacino falan da aynı şeyi yapıyor. Hatta espriler yapıyorlar, Çok komikler ya. İşte bir ayağı çukurda deyip, sonra bastonla yürümeler falan. Ne yapıyorsunuz ya? Bilemedim.”
Yeşilçay'ın bu sözleri sosyal medyada gündem olurken, Cem Yılmaz'a göndermede bulunması da dikkatlerden kaçmadı.
Kalp krizi geçirdikten sonra katıldığı bir davette bastonla görüntülenen Cem Yılmaz'ın son stand up gösterisindeki tartışma yaratan esprisi akıllara geldi. Komedyenin o esprisindeki ifadeleri şöyleydi:
“Uzun zamandır kadınlarla vakit geçirmiyorum. Düşman değilim ama gerçekten çok zor. O ilişkiyi nasıl yürütüyorsunuz, çok merak ediyorum. Ben bu yaştan sonra çok zorlanıyorum. Bir de 38 yaşında biriyle çıkınca 'Çıtır buldu' diyorlar. 38... Ölmek üzere.”