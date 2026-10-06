Nuri Alço hastanede. Son durumu nasıl? Eşi Burcu Alço açıkladı

Nuri Alço'nun sağlık durumuyla ilgili eşi Burcu Alço, ntv.com.tr'ye açıklama yaptı. Usta oyuncunun bronşit sebebiyle hastanede tedavi gördüğünü ifade eden Alço, durumunun iyi olduğunu da belirtti.

Nuri Alço'nun tedavisi hastanede devam ediyor.