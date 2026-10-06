Nuri Alço hastanede. Son durumu nasıl? Eşi Burcu Alço açıkladı
06.10.2026 10:59
Yeşilçam'ın usta isimlerinden Nuri Alço, geçirdiği rahatsızlık sonrası hastaneye kaldırıldı. Hasta yatağından Göksel Arsoy için paylaşım yapan Alço'nun eşi, son durumuyla ilgili bilgi verdi.
Türk sinemasında canlandırdığı kötü adam rolleriyle tanınan ve son olarak "Mitoloji Mafyası" filminde rol alan Nuri Alço, hayranlarını korkuttu.
ÜZÜNTÜSÜNÜ HASTANEDEN PAYLAŞTI
75 yaşındaki Nuri Alço, geçirdiği rahatsızlık sebebiyle hastanede tedavi altına alındı. Göksel Arsoy'un vefat haberini hastanede alan oyuncu, üzüntüsünü hasta yatağından dile getirdi.
Alço, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Göksel Ağabeyim... Başımız sağ olsun" ifadelerini kullandı.
ALÇO'NUN EŞİNDEN AÇIKLAMA
Nuri Alço'nun sağlık durumuyla ilgili eşi Burcu Alço, ntv.com.tr'ye açıklama yaptı. Usta oyuncunun bronşit sebebiyle hastanede tedavi gördüğünü ifade eden Alço, durumunun iyi olduğunu da belirtti.
Nuri Alço'nun tedavisi hastanede devam ediyor.
"İKİ İSİM HARİCİNDE BİRLİKTE ROL ALMADIĞIM YILDIZ OYUNCU KALMADI"
Öte yandan birkaç hafta önce Ceyda Düvenci'nin sunduğu Bambaşka Sohbetler programına konuk olan Nuri Alço, 50 yıllık kariyerinde 350 filmde rol aldığını söylemişti.
Kendisini karakter oyunculuğa ilk sokan kişinin Türker İnanoğlu olduğunu belirten Alço, Ayhan Işık ve Kemal Sunal haricinde tüm Yeşilçam yıldızlarıyla kamera karşısına geçtiğini açıklamıştı.