Nuri Alço'dan Yeşilçam itirafı. 50 yıllık kariyerinde sadece iki yıldızla rol almamış
19.09.2026 08:53
Yeşilçam'ın usta isimlerinden Nuri Alço, “Bambaşka Sohbetler”e konuk oldu. Neden gözlerden uzak olduğundan bahseden Alço, kariyeri boyunca yalnızca iki usta oyuncuyla rol almadığını anlattı.
Son olarak Mitoloji Mafyası filminde rol alan Nuri Alço, Ceyda Düvenci'nin sunumuyla NTV ekranlarında izleyiciyle buluşan “Bambaşka Sohbetler” programına konuk oldu.
Programda Yeşilçam döneminden bahseden 75 yaşındaki Alço, 50 yıllık kariyerinde yalnızca iki yıldız oyuncuyla hiç çalışmadığını açıkladı.
"DİZİLER İÇİN ARANIYORUZ AMA YARIM KALIYOR"
50 yıllık kariyerinde 350 filmde rol aldığını söyleyen Nuri Alço, kendisine gösterilen saygı, sevgi ve ilgiden çok mutlu olduğunu söyledi.
Neden televizyonda bir projede izleyici karşısına çıkmadığı sorusuna da yanıt veren usta isim, şöyle dedi:
“Yapımcılarımız karar veriyor. Genç nesile yüklenmiş gidiliyor. Diziler için aranıyoruz, Yeraltı, Eşref Rüya gibi yapımlardan aradılar ama sonrasında hep yarım kaldı. Olursa oynarız olmazsa oynamayız. 50-52 sene olmuş. 350 sinema filminde oynamışım.”
"GÜNDE 3 FİLMDE OYNUYORDUM"
O dönem kazandıkları paranın günümüze göre çok küçük olduğunu ifade eden Nuri Alço, tüm kostümlerini kendisinin aldığını belirtti.
Zengin adam rolü oynadığı için kıyafetlerini hep İtalya’dan aldığını söyleyen Alço, “Sete giderken 78 takım elbiseyle çıkıyordum” dedi.
Tiyatro oyuncularının Yeşilçam filmlerinde seslendirme yaptığını söyleyen Alço, neden kendi sesini kullanmadığı konusunda da “Günde üç farklı filmde oynuyordum. O çalışma temposunda yetişemiyordum” ifadelerini kullandı.
“İKİ İSİM HARİCİNDE BİRLİKTE ROL ALMADIĞIM YILDIZ OYUNCU KALMADI”
Kendisini karakter oyunculuğa ilk sokan kişinin Türker İnanoğlu olduğunu belirten Alço, Ayhan Işık ve Kemal Sunal haricinde tüm Yeşilçam yıldızlarıyla kamera karşısına geçtiğini belirtti.