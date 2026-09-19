Nuri Alço'dan Yeşilçam itirafı. 50 yıllık kariyerinde sadece iki yıldızla rol almamış

O dönem kazandıkları paranın günümüze göre çok küçük olduğunu ifade eden Nuri Alço, tüm kostümlerini kendisinin aldığını belirtti.

Zengin adam rolü oynadığı için kıyafetlerini hep İtalya’dan aldığını söyleyen Alço, “Sete giderken 78 takım elbiseyle çıkıyordum” dedi.

Tiyatro oyuncularının Yeşilçam filmlerinde seslendirme yaptığını söyleyen Alço, neden kendi sesini kullanmadığı konusunda da “Günde üç farklı filmde oynuyordum. O çalışma temposunda yetişemiyordum” ifadelerini kullandı.

“İKİ İSİM HARİCİNDE BİRLİKTE ROL ALMADIĞIM YILDIZ OYUNCU KALMADI”

Kendisini karakter oyunculuğa ilk sokan kişinin Türker İnanoğlu olduğunu belirten Alço, Ayhan Işık ve Kemal Sunal haricinde tüm Yeşilçam yıldızlarıyla kamera karşısına geçtiğini belirtti.