Nursel Köse'den yıllar sonra evlilik itirafı. "Teklifi ben yaptım"

“Yaşamın Kıyısında” ile şöhreti yakalayan daha sonra “Paramparça”, “Avlu”, “Üç Kuruş”, “Aldatmak”, “Dilberay”, “Güvercin”, “Veliaht” gibi projelerde rol alan Nursel Köse, Ahmet Mümtaz Taylan'ın sunumuyla NTV ekranlarında yayınlanan Empati programına konuk oldu.

Malatya'da 7 çocuklu bir ailede dünyaya geldiğini söyleyen Nursel Köse, “Hep iki yaş aramız, dört kız üç erkeğiz. Evin küçüklerinden biriydim ve herkesin üzerimde hiyerarşi kurduğu bir evde büyüdüm” ifadelerini kullandı.

Kalabalık ailenin kendisine avantaj sağladığını söyleyen ünlü isim, “Hep bir şey öğrendim, büyükler önümü açtı” şeklinde konuştu.

Çocukken farklı olma, kendini gösterme arzusu olduğunu söyleyen Köse, “Mesela ailede herkes bir müzik aleti çalardı ben ise çalmamak için inatlaştım” dedi.