Nursel Köse'den yıllar sonra evlilik itirafı. "Teklifi ben yaptım"
21.05.2026 10:03
Son olarak "Veliaht" dizisinde rol alan Nursel Köse, çocukluğundan Almanya'daki günlerine bilinmeyenleri anlattı. Ünlü isim, nasıl evlilik kararı aldığını da açıkladı.
“Yaşamın Kıyısında” ile şöhreti yakalayan daha sonra “Paramparça”, “Avlu”, “Üç Kuruş”, “Aldatmak”, “Dilberay”, “Güvercin”, “Veliaht” gibi projelerde rol alan Nursel Köse, Ahmet Mümtaz Taylan'ın sunumuyla NTV ekranlarında yayınlanan Empati programına konuk oldu.
Malatya'da 7 çocuklu bir ailede dünyaya geldiğini söyleyen Nursel Köse, “Hep iki yaş aramız, dört kız üç erkeğiz. Evin küçüklerinden biriydim ve herkesin üzerimde hiyerarşi kurduğu bir evde büyüdüm” ifadelerini kullandı.
Kalabalık ailenin kendisine avantaj sağladığını söyleyen ünlü isim, “Hep bir şey öğrendim, büyükler önümü açtı” şeklinde konuştu.
Çocukken farklı olma, kendini gösterme arzusu olduğunu söyleyen Köse, “Mesela ailede herkes bir müzik aleti çalardı ben ise çalmamak için inatlaştım” dedi.
"ANNEYİ KAYBETMEK DÜNYADAKİ BAĞINI YİTİRMEK GİBİ"
Babasının sevgisini pek gösteremeyen biri olduğunu anlatan Köse, “Babam herkesi güldürmeyi severdi. Ben de onu çok gözlemlerdim. Bu sebeple oyunculuğumda bir payı vardır” şeklinde konuştu. Ünlü oyuncu, annesinin kızlarının okumasına çok önem verdiğinden ve disiplinli biri olduğundan bahsetti.
Annemi 2011’de babamı 2014’te kaybettim diyen Köse, “Belirli bir olgunluğa geldiğim dönemde kaybettim onları. Annem vefat ettiğinde Karadağlar dizisini çekiyordum. Önemli bir sahne vardı, onu çekip gitmem gerekiyordu. Annem de Dalyan’daydı, sahnemi çektim ve gözyaşlarına boğuldum. Sahne bitince cenazeye gittim. Anneyi kaybetmek dünyadaki bağını yitirmek gibi” dedi.
Ablası öğretmen olduğu için küçük yaşta onunla köye gittiğini ve orada yaşadığını belirten Köse, “Benim köksüzlüğüm oradan geliyor” derken, çocukken de şarkıcı olmak istediğinden bahsetti. Ünlü isim, “Ablam öğretmen olduğu için köydeki bütün çocukları hafta sonları Malatya merkeze sinemaya götürüldü. Bu sebeple Yeşilçam filmleriyle büyüdüm” diye anlattı.
ALMANYA GÜNLERİNİ BÖYLE ANLATTI
17 yaşında üniversite okumak için Almanya'ya giden Köse, o süreci “Almanya’ya ilk ablamlar gitti, sonra biz diğer kız kardeşimle gittik. İlk Düsseldorf’a gittim, yağmurlu bir havayla karşılaştım. Önce bu beni şok etti ama çabuk atlattım. Sonra dil kursuna yazıldım, Almanlar gözüme çok hoş göründüler hepsi sarışın, renkli gözlü. Dilleri beni çok çekti” diye anlattı.
Sonrasında mimarlık okumak için Köln’e gittiğini söyleyen Köse, “3 yıl dil öğrendim, iki sene de hazırlık sınıfında okudum” dedi. Yüksek mimar ve mühendis olduğunu belirten Nursel Köse, “Üniversiteden sonra mimarlık firmasına işe girdim ve yedi sene çalıştım. Vatandaşlık aldıktan sonra da işi bıraktım” şeklinde konuştu.
Almanya’da "Yer Kozmetikçileri" adlı ilk yabancı kadın kabare grubunu kurduğundan ve Almanya’nın çeşitli şehirlerinde turneler yaptığından bahseden Köse, Almanya’da stand up yaptığını, hatta bu akşamlardan birinde eşiyle tanıştığını anlattı.
USTA OYUNCUDAN UZUN İLİŞKİNİN SIRRI
Müzisyen eşi Ulrich Mertin ile Almanya'da tanışan Köse, "Berlin'de stand-up yapıyordum. Orada doğaçlama sahneler vardı. Ulrich'i ayağa kaldırdım, hiç konuşmasına fırsat vermeden espriler yaptım. Program bitince yanıma gelip hiç konuşamadığını söyledi ama ben de sahnenin bana ait olduğunu belirttim. Sonra beni iki üç konserine davet etti ama vaktim yoktu. Ben de bunu üzerine ona ‘sen bana evde konser versen olur mu?’ dedim. O da benden Türk yemeği istedi. İlişkimiz böyle başladı” dedi.
Uzun ilişkinin sırrını da veren 65 yaşındaki Köse, “Aşkta zaman içinde ne istediğimi buldum, çok iyi konuşan bir çiftiz. Birbirimizin hayatını didikleyip karıştırmayız” ifadelerini kullandı.
“ULRICH'I GECE BİRDEN UYANDIRDIM VE ‘EVLENELİM’ DEDİM”
“Eşime evlilik teklifini ben yaptım” diyen Nursel Köse, “2018’deki Berlin’deki evimizi dağıttık, ben Türkiye’ye ağırlık vermek istemiştim. Evde önemli eşyalarımızın olduğu kutular ve bir koltuk kaldı. Hayatımızda bir dönemin bittiğini fark ettim. Gece uyandım, birden Ulrich’i uyandırdım, ‘biz evlensek mi?’ diye sordum. O da sonra diz çöküp bana evlilik teklif etti" şeklinde konuştu.
Uzun bir ilişkiden sonra 2018'de Danimarka'da evlendiklerini ve gelinlik giydiğini söyleyen ünlü oyuncu, "Evlenip döndükten sonra Ulrich, 'Ben ilk defa kendimi evimde hissediyorum' dedi. Çok önemliymiş aslında Bilseydim daha önce yapabilirdim" ifadelerini kullandı.