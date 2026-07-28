Odyssey'in çevirmeninden Christopher Nolan'a tepki

Homeros'un Odysseia destanını 2017 yılında İngilizceye çeviren ve çalışması yönetmen Christopher Nolan tarafından filmin tanıtım sürecinde ilham kaynağı olarak anılan klasik çağ uzmanı Emily Wilson, gösterimdeki uyarlamaya yönelik ağır bir eleştiri kaleme aldı.

Pennsylvania Üniversitesi Klasik Çağ Çalışmaları Bölüm Başkanı ve Öğretim Üyesi olan Wilson, London Review of Books dergisindeki yazısında filmin "ikna edici hiçbir şey söylemediğini" belirterek yapımın "psikolojik, duygusal, politik ve etik derinlikten yoksun" olduğunu bildirdi.

Nolan'ın Homeros temalarına duyduğu yakınlığın kendisini yeni yaratıcı zirvelere taşıyacağını ve daha inandırıcı karakterler yaratmasını sağlayacağını umduğunu belirten Wilson, "Ancak Odyssey, Nolan'ın her zamanki görkem ve yüzeysellik birleşimini sergiliyor. Filmin vizyonu çok karmaşık, karakterleri ise büyük fikirler vaadini yerine getiremeyecek kadar az geliştirilmiş; yine de büyük patlamaları ve devasa devleri aktarmada çok başarılı" değerlendirmesinde bulundu.

Filmin anlatı yapısını "numaracı" ve senaryosunu "berbat" olarak nitelendiren Wilson, eleştirisini şu sözlerle sürdürdü:

"Nolan'ın Odyssey'i, destanı yüce kılan unsurların çoğundan yoksun. Zaman, hafıza, tarih, savaş ya da bir savaşçının şanlı dönüşü ile ailesinin, düşmanlarının, yoldaşlarının, dostlarının ve komşularının yaşamları arasındaki ilişki hakkında ikna edici hiçbir şey söylemiyor. Psikolojik, duygusal, politik ve etik derinliği bulunmuyor. Anlatı yapısı numaracı. Yazım berbat. Karakterlerin hiçbirinin eylemleri veya sözleri için ikna edici bir motivasyonu yok. Hiç seks sahnesi yok ve tüm yiyecekler korkunç görünüyor."