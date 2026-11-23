Sadece 5 öğrencinin eğitim gördüğü okulda, öğretmen ile öğrenciler arasında zamanla güçlü bir sevgi bağı oluştu. Öğrencileriyle neredeyse bir aile gibi olduklarını anlatan Abalı, "Sınıfımda sadece 5 öğrencim var. Aslında hepsi bana bir avuç içi kadar yakın. O kadar yakınız ki ders sırasında bazen bana ‘öğretmenim' yerine ‘anne' ya da ‘baba' diye sesleniyorlar. Zamanla anladım ki aslında bizim de çocuklardan öğreneceğimiz çok fazla şey var. Onların temiz kalpleri, samimiyetleri ve sevgileri bana her gün yeni şeyler öğretiyor" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Melike Abalı'nın köy okulundaki yaşamı ve öğrencileriyle kurduğu bağ, Bitlis İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan 10 dakikalık belgesele de konu oldu. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda hazırlanan belgeselde, akademik eğitimin yanı sıra çocukların doğayla bağ kurmaları, paylaşmayı ve sorumluluk almayı öğrenmeleri ile "Yetkin ve Erdemli İnsan" yetiştirme anlayışı ele alındı.

BİR SOBANIN SICAKLIĞINDA BÜYÜYEN 5 HAYAL

Kömüryakan Köyü Aşağı Mahalle İlkokulu'nda her sabah yanan soba, yalnızca sınıfı değil, 5 öğrencinin geleceğe uzanan hayallerini de ısıtıyor. Bir öğretmenin fedakârlığıyla şekillenen bu küçük sınıfta, öğrenci sayısı az olsa da umutlar büyük. 24 Kasım Öğretmenler Günü öncesinde Melike Abalı'nın hikâyesi, Türkiye'nin dört bir yanında zorlu şartlara rağmen görevlerini özveriyle sürdüren köy öğretmenlerinin emeğini bir kez daha gözler önüne seriyor. Çünkü bazen bir öğretmenin dokunduğu 5 küçük hayat, kocaman bir geleceğin başlangıcı olabiliyor.