Saman balyalarının arasına yumurtlayan tavuk, kaz ve hindi gibi çok sayıda kanatlı hayvanın da bulunduğu çiftliğinde her gün 1,5 yaşındaki gebe düvelerinin yemlerinin hazırlanması ile ahırın temizliğini kendisi yapıp doğumları için gün sayan 35 yaşındaki Orak, "Eşim ve arkadaşlarımın desteğiyle ahır inşa edildi. Her köşesinde emeğimiz var. Köye de taşındım. Sabah akşam hayvanlarımın yanındayım. 'Muallime Hanımın Çiftliği'nde keyifler yerinde. Kredi ödemesine iki yıl sonra başlayacağım. 5 yıllık ödeme planı var. Ben garanticiyim. Doğumlarla aramıza katılacak buzağıları bile satsam borcumu kapatmış olurum" diye konuştu.