Okan Çabalar'dan GORA 4 GORA açıklaması. "Çok büyük bir sürpriz geliyor"

Dijital bir platformda dizi formatında izleyiciyle buluşacak olan GORA 4 GORA , Arif'in hem oğlunun saygısını yeniden kazanmak hem de Demon’un algoritmalarla yönettiği tiranlığı yıkmak için yeni bir yolculuğa çıkmasını konu alıyor.

GORA 4 GORA'nın kadrosunda da Bige Önal, Bora Akkaş, Burak Şafak, Bülent Şakrak, Can Yılmaz, İdil Sivritepe, Necip Memili, Nevcan Su Özel, Okan Çabalar, Özge Özberk, Uraz Kaygılaroğlu ve Zafer Algöz gibi isimler yer alıyor.