Okan Çabalar'dan GORA 4 GORA açıklaması. "Çok büyük bir sürpriz geliyor"
21.10.2026 12:24
Cem Yılmaz'ın yeni projesi GORA 4 GORA'nın kadrosunda yer alan Okan Çabalar, merakla beklenen projeyle ilgili açıklamada bulundu.
"Eyvah Eyvah", "Şen Yuva", "İnsanlar Alemi", "Güldür Güldür Show", "Organize İşler Sazan Sarmalı" gibi yapımlarla tanınan Okan Çabalar, Ceyda Düvenci'nin sunumuyla NTV ekranlarında izleyiciyle buluşan “Bambaşka Sohbetler” programına konuk oldu.
Son olarak “Organize İşler: Karun Hazinesi”, ve “GORA 4 GORA”da rol alan Okan Çabalar, Cem Yılmaz'ın yeni projesiyle alakalı konuştu.
"YILLARCA GURUR DUYACAĞIM BİR ŞEY"
Kısa süre önce kalp krizi geçiren Cem Yılmaz'a geçmiş olsun dileğinde bulunan Okan Çabalar, komedyenle ilk kez çalıştığını söyledi.
GORA 4 GORA hakkında da konuşan Çabalar, “Tabii ki yine çok iyi yazılmış bir senaryo. Bütün Gora sevenlere çok büyük bir sürpriz geliyor. Valla çok özel. Benim de yıllarca çok gurur duyacağım bir şey o. Ama şu an söyleyemem” dedi.
"BAMBAŞKA BİR ÖYKÜ"
Öte yandan Cem Yılmaz da daha önce GORA 4 GORA için “Ceku var, Arif var, Komutan Logar var gibi. Ortamı bambaşka, öyküsü bambaşka. Yalnızca bazı karakterler var. Onun dışında başka bir atmosferde geçiyor… Gora gezegeninde başlamıştı ve seneler sonra yine Gora gezeninde bitireceğim hikayeyi” demişti.
Dijital bir platformda dizi formatında izleyiciyle buluşacak olan GORA 4 GORA, Arif'in hem oğlunun saygısını yeniden kazanmak hem de Demon’un algoritmalarla yönettiği tiranlığı yıkmak için yeni bir yolculuğa çıkmasını konu alıyor.
GORA 4 GORA'nın kadrosunda da Bige Önal, Bora Akkaş, Burak Şafak, Bülent Şakrak, Can Yılmaz, İdil Sivritepe, Necip Memili, Nevcan Su Özel, Okan Çabalar, Özge Özberk, Uraz Kaygılaroğlu ve Zafer Algöz gibi isimler yer alıyor.