Okan Karacan hırsızlık iddialarına dair sessizliğini bozdu. "Tamamen yanlış anlama"
25.11.2026 09:33
Aylar önce bir etkinlikte masada bulunan dizüstü bilgisayarı aldığı iddiasıyla gündem olan Okan Karacan, konuyla ilgili ilk kez konuştu ve olayın yanlış anlaşılmadan ibaret olduğunu söyledi.
Daha önce "Hayat Bilgisi", "Çılgın Dershane" serisi ve “Külahıma Anlat” gibi yapımlarda rol alan Okan Karacan, aylar önce hırsızlık iddiasıyla gündeme geldi.
Uzun süredir gözlerden uzak olan Okan Karacan'ın Şişli'de düzenlenen bir etkinlikte masanın üzerindeki dizüstü bilgisayarı aldığı öne sürüldü. Olaydan bir kaç gün sonra bilgisayarın sahibi olduğunu söyleyen E.Ş.A. bilgisayarı çalan kişinin Karacan olduğu iddiasıyla şikâyetçi oldu.
"YANLIŞLIKLA ALDIM"
Olayla ilgili şüpheli olarak ifadesi alınan Okan Karacan ifadesinde, "Bilgisayarı yanlışlıkla aldım. 1 Mart tarihinde E.Ş.A. isimli kişi beraberinde 3 kişi ile birlikte gelerek beni darbetti. Beni kaçırıp aracın bagajına koydular, burada kafama silah kabzası ile 5 kez vurdular" iddiasında bulundu.
Ekipler, olayla ilgili Karacan'ın annesi İ.K.'nın da ifadesini aldı. Anne İ.K. ifadesinde, oğlunun olay günü iftar programına katıldıktan sonra eve bilgisayar ile geldiğini, bilgisayarın kendisine hediye edildiğini, birkaç gün sonra oğlu odasında uyurken, kapı çaldığını, Okan Karacan'ın kendisine bilgisayarı almaya geldiler, gelen kişiye bilgisayarı "ver" dediği öğrenildi.
Karacan'ın annesi ise bilgisayarı kapıya gelen kişiye verdiğini, oğlu Karacan'ın odasından hiç çıkmadığını ve gelen şahısla karşılaşmadığını, kimse tarafından zorla evden çıkartılmadığını ve darbedilmediğini, oğlunun psikolojik rahatsızlığı bulunduğunu, ilaç kullandığını, ancak bir süredir ilaçlarını düzenli kullanmayı bıraktığı için, dengesiz davranışlarının bulunduğunu öne sürdü.
Okan Karacan "açıktan hırsızlık" suçundan gözaltına alınarak 7 Mart günü adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen Karacan serbest bırakıldı.
"BUNU YAPMAK İÇİN DELİ OLMAK LAZIM"
Olaydan aylar sonra güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde Karacan'ın telefonla konuştuğu, masa üzerinde bulunan bilgisayarı inceledikten sonra koltuğunun altına alarak olay yerinden ayrıldığı görüntüler güvenlik kamerasına yansıdı.
Yaşananlardan aylar sonra Nişantaşı'nda görüntülenen Okan Karacan, hırsızlık iddiasıyla ilgili Behlül Aydın'a konuştu.
“Medyaya 30 senemi verdim. Halka mâl olmuş biri olarak bunu yapmak için deli olmak lazım” diyen Karacan, “Tamamen yanlış anlaşılma. Ekibimin cihazı olduğunu düşündüm. Evde anladık durumu. Ertesi gün teslim ettik” dedi.
Hakkındaki haberlere üzüldüğünü söyleyen Okan Karacan, "Bu görüntüyü kim yaydı, annemin söylemediğini kimler söylemiş gibi yazdı, inanılmaz üzüldüm. Ama olaydan sonra hem sanatçı hem de sevenlerimden destek gördüm. Bir şey cevap verince daha çok uzuyor. Yargısız infaz yapıldı” ifadelerini kullandı.