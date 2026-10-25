Ölümü sonrası şarkıcı Nev'in son röportajı duygulandırdı. "Çok yalnızım, tekim"
25.10.2026 09:15
Son Güncelleme: 25.10.2026 09:20
Tedavi gördüğü hastanede 57 yaşında hayatını kaybeden şarkıcı Nev'in son röportajı ortaya çıktı.
"Zor", “Sen Gibi”, “Benmişim”, “Mühürlü Kaderim” gibi şarkılarıyla tanınan Nev'den dün acı haber geldi.
Karaciğer yetmezliği nedeniyle hastaneye kaldırılan ve 22 Ekim'de ikinci kez entübe edilen şarkıcı 57 yaşında hayatını kaybetti.
Gerçek adı Nevzat Doğansoy olan Nev'in ölümü sanat dünyasını ve sevenlerini yasa boğarken sanatçının son röportajı da ortaya çıktı.
Nev'in programdaki "Çok yalnızım, tekim. 53 yaşıma geldim keyfini yaşayacağım hayatın." sözleri izleyenleri duygulandırdı.
İşte, Nev'in yıllar önceki röportajındaki o sözleri:
''100 bin ömrüm olsa, namerdim, aynı ömrü aynı şekilde yaşarım. Çok yalnızım, tekim. Benim anacığım benim yanıma geliyor, Nevzat nerde diyor. Halbuki o beni çok arardı, beni üzmezdi diyor. Hiç yalnız bırakmaz diyor. Halbuki ben hep onun yanındayım. O kadar yalnızım. Annenize, babanıza, sevdiklerinize sahip çıkın.
“SONUÇTA ÖLECEĞİZ HAKLI ÇIKMANIN DA FAYDASI YOK”
Artistlik boş iş.. Sizler ne para kazanırsanız kazanın, ne olursa olsun sevdiklerinize büyüklerinize sahip çıkın. O kadar.. Ben teraziyi kendi tarafıma kullansam ne olacak ki? Kazananı yok ki hikayenin.. Yani hepi topu sonuçta öleceğiz. Haklı çıkmanın da faydası yok ki. Ne olacak yani haklı çıkınca madalya mı takacaklar. 53 yaşıma geldim keyfini yaşayacağım hayatın...''
CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU
Nev'in menajeri İlker Ercan, sanatçının cenaze programını da paylaştı.
Doğansoy'un cenazesi bugün (25 Ekim Pazar) öğle namazına müteakip Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nden kaldırılacak ve ardından Karacaahmet Mezarlığı'na defnedilecek.
NE OLMUŞTU?
Şarkıcı Nev, 3 Eylül’de yaşadığı bilinç kaybının ardından hastaneye kaldırılarak entübe edilmişti. Çoklu organ yetmezliği teşhisi konulan şarkıcı, 22 Ekim’de ise ikinci kez entübe edilmişti.
NEV KİMDİR?
24 Aralık 1968’de İstanbul’da doğan Nevzat Doğansoy, müzikle çocukluk yıllarında mandolin çalarak tanıştı. Üniversite döneminde elektro gitara yönelen sanatçı, 1995 yılında Chantage grubuyla sahne almaya başladı.
2000 yılında Teoman’ın Türkiye turnesine katılan Nev, ertesi yıl yayımladığı ilk albümü “Her Şeye Rağmen” ile geniş kitlelere ulaştı. Sanatçı özellikle albümde yer alan “Zor” şarkısıyla tanındı.
“Sen Gibi”, “Işığım ve Gölgem” ve “Bir Nev-i Alaturka” gibi çalışmalara imza atan Nev, pop-rock ile Türk sanat müziğini buluşturan yorumuyla müzik kariyerini sürdürdü.