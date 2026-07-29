Ömrü "tik tak" sesiyle geçti. Yozgat'ın hafızası ona emanet

Katlan, "Mevsimler değişti, yıllar geçti, insanlar geldi geçti ama saat kulesi hep aynı yerinde durdu. Ben de ömrümün büyük bölümünü onun tik tak sesine kulak vererek geçirdim" dedi.

Saatin hala insanlara zamanı göstermesinin gururunu yaşadığını dile getiren usta, “Yaklaşık 40 yıldır saat kulesinin bakımı ve onarımını yapıyorum. Bu saat benim için sadece demir çarktan, mekanizmadan ibaret değil, Yozgat'ın hafızası. Çocukluğumuzda vardı, bugün de var. Nice insanlar bu kulenin gölgesinde buluştu. O yüzden bu saatin çalışması benim için çok önemli” diye konuştu.