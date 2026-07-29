Ömrü "tik tak" sesiyle geçti. Yozgat'ın hafızası ona emanet
29.07.2026 14:10
Yozgat'ın simge yapıları arasında yer alan ve 1908 yılında inşa edilen saat kulesinin bakımını 40 yıldır aynı usta yapıyor.
Dönemin belediye başkanı Tevfikizade Ahmet Bey tarafından 1908 yılında Şakir Usta'ya inşa ettirilen saat kulesi, yedi katlı yapısıyla kentin en önemli tarihi simgeleri arasında yer alıyor.
Dört cephesindeki saatleriyle Yozgat'ın hafızasında önemli bir yere sahip eser, 118 yıldır zamanı haber veriyor.
62 yaşındaki elektronik ustası Sinan Katlan, 40 yıldır her perşembe Cumhuriyet Meydanı'ndaki tarihi saat kulesine çıkarak saatin mekanizmasını kuruyor, bakımını ve ayarını yapıyor.
Saatlere merakının çocukluk yıllarında başladığını, saat kulesinin bakım ve onarımını ise o dönemde kulenin bakımını yapan Halim Usta'dan öğrendiğini söyleyen Katlan, kulenin bakımında farklı ustaların çalıştığını ancak saati 40 yıldır kendisinin kurduğunu anlattı.
"BU SAAT BİR MEKANİZMADAN İBARET DEĞİL"
Katlan, "Mevsimler değişti, yıllar geçti, insanlar geldi geçti ama saat kulesi hep aynı yerinde durdu. Ben de ömrümün büyük bölümünü onun tik tak sesine kulak vererek geçirdim" dedi.
Saatin hala insanlara zamanı göstermesinin gururunu yaşadığını dile getiren usta, “Yaklaşık 40 yıldır saat kulesinin bakımı ve onarımını yapıyorum. Bu saat benim için sadece demir çarktan, mekanizmadan ibaret değil, Yozgat'ın hafızası. Çocukluğumuzda vardı, bugün de var. Nice insanlar bu kulenin gölgesinde buluştu. O yüzden bu saatin çalışması benim için çok önemli” diye konuştu.
Katlan, tarihi saatin haftalık bakımını aksatmadığını, mekanizmayı düzenli temizleyip yağladığını, kontrollerini yaptıktan sonra kurarak çalışmasını sağladığını belirtti.
Saatin bakımına gücü yettiğince devam edeceğini söyleyen Katlan, "Bir gün ben de bu merdivenleri çıkamayacağım ama arzum yetiştirdiğim bir ustanın çıkıp bu saatin bakımını yapması. O zaman gözüm arkada kalmaz" ifadelerini kullandı.