Opera ve balede Can Atilla dönemi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Can Atilla ile bir araya geldi. Atilla’yı yeni görevinden dolayı tebrik eden Ersoy, kurumun önümüzdeki dönemde yürüteceği çalışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Görüşmede, Devlet Opera ve Balesinin sanatsal birikimini daha geniş kesimlere ulaştıracak çalışmalar ve yeni dönemin öncelikleri ele alındı. Sanatçıların üretimlerini destekleyecek imkânlar, genç yeteneklerin gelişimine katkı sunacak adımlar ve uluslararası sanat faaliyetleri üzerine fikir alışverişinde bulunuldu.

Bakan Ersoy, görüşmeye ilişkin değerlendirmesinde, kurumun gelecek dönemdeki çalışmalarını opera ve bale sanatının daha fazla kişiye ulaşması hedefi doğrultusunda ele aldıklarını belirtti.

Ersoy, “Görüşmemizde, kurumumuzun önümüzdeki dönemde hayata geçireceği çalışmaları ve opera ile bale sanatını daha geniş kitlelerle buluşturma hedeflerimizi değerlendirdik.” ifadelerini kullandı.