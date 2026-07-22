Orda Bir Köy Var Uzakta şiirine ilham olmuştu. 300 yıllık ahşap evleriyle dikkat çekiyor

Kültür Evi görevlisi, Ahmet Kutsi Tecer Kültür Evi'nin şairin yaşadığı ev olmadığını belirterek, “Kültür Evi, Ahmet Kutsi Tecer'in anısına yaklaşık 10 yıl önce inşa edildi. Burada şairin kullandığı eşyaların yanı sıra köylülerimizin bağışladığı yöresel kıyafetler ve çeşitli kültürel eserler sergileniyor” dedi.

Görevli, sözlerini “Ahmet Kutsi Tecer'in öğretmenlik yaptığı dönemde kaleme aldığı ”Orda Bir Köy Var Uzakta" şiirinin Apçağa Köyü'ne ithaf edildiği kabul ediliyor" diye noktaladı.

Tecer'in en çok bilinen şiirlerinin başında gelen ”Orda Bir Köy Var Uzakta" şiirinin dizeleri ise şöyle:

Orda bir köy var, uzakta,

O köy bizim köyümüzdür.

Gezmesek de, tozmasak da

O köy bizim köyümüzdür.

Orda bir ev var, uzakta,

O ev bizim evimizdir.

Yatmasak da, kalkmasak da

O ev bizim evimizdir.

Orda bir ses var, uzakta,

O ses bizim sesimizdir.

Duymasak da, tınmasak da

O ses bizim sesimizdir.

Orda bir dağ var, uzakta,

O dağ bizim dağımızdır.

İnmesek de, çıkmasak da

O dağ bizim dağımızdır.

Orda bir yol var, uzakta,

O yol bizim yolumuzdur.

Dönmesek de, varmasak da

O yol bizim yolumuzdur.