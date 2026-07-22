Orda Bir Köy Var Uzakta şiirine ilham olmuştu. 300 yıllık ahşap evleriyle dikkat çekiyor
22.07.2026 08:53
Ahmet Kutsi Tecer'in "Orda Bir Köy Var Uzakta" şiirine ilham verdiği kabul edilen Apçağa köyü, kendine özgü mimarisi ve Kültür Evi ile ilgi görüyor.
Ahmet Kutsi Tecer'in dizelerinde anlatılan sonra da şarkısıyla ''Uzaktaki Köy" olarak betimlenen Erzincan'ın Kemaliye ilçesine bağlı Apçağa Köyü, tarihi dokusu ve kültürel mirasıyla tursitlerin ilgisini çekiyor.
İlçe merkezine yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta bulunan ve "Çağlayan Su" olarak da bilinen Apçağa köyü, Doğu Anadolu'nun önemli turizm destinasyonlarından biri olmasının yanı sıra restore edilen 200 ila 300 yıllık ahşap evleriyle özgün mimarisini koruyor.
TECER'E AİT EŞYALAR SERGİLENİYOR
Köyde bulunan Ahmet Kutsi Tecer Kültür Evi'nde de şairin ailesi tarafından bağışlanan kişisel eşyalar, kitaplar, belgeler, soy kütüğü ve mektupların yanı sıra yöre halkının bağışladığı geleneksel kıyafetler ve çeşitli etnografik eserleri ziyaretçilerle buluşturuyor.
2006 yılında temeli atılan ve 2014 yılında hizmete açılan Kültür Evi, Anadolu'daki ilk köy müzesi örneklerinden biri olarak kırsal kültür mirasının korunması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla faaliyet gösteriyor.
KÜLTÜR EVİ AHMET KUTSİ TECER ANISINA İNŞA EDİLDİ
Kültür Evi görevlisi, Ahmet Kutsi Tecer Kültür Evi'nin şairin yaşadığı ev olmadığını belirterek, “Kültür Evi, Ahmet Kutsi Tecer'in anısına yaklaşık 10 yıl önce inşa edildi. Burada şairin kullandığı eşyaların yanı sıra köylülerimizin bağışladığı yöresel kıyafetler ve çeşitli kültürel eserler sergileniyor” dedi.
Görevli, sözlerini “Ahmet Kutsi Tecer'in öğretmenlik yaptığı dönemde kaleme aldığı ”Orda Bir Köy Var Uzakta" şiirinin Apçağa Köyü'ne ithaf edildiği kabul ediliyor" diye noktaladı.
Tecer'in en çok bilinen şiirlerinin başında gelen ”Orda Bir Köy Var Uzakta" şiirinin dizeleri ise şöyle:
Orda bir köy var, uzakta,
O köy bizim köyümüzdür.
Gezmesek de, tozmasak da
O köy bizim köyümüzdür.
Orda bir ev var, uzakta,
O ev bizim evimizdir.
Yatmasak da, kalkmasak da
O ev bizim evimizdir.
Orda bir ses var, uzakta,
O ses bizim sesimizdir.
Duymasak da, tınmasak da
O ses bizim sesimizdir.
Orda bir dağ var, uzakta,
O dağ bizim dağımızdır.
İnmesek de, çıkmasak da
O dağ bizim dağımızdır.
Orda bir yol var, uzakta,
O yol bizim yolumuzdur.
Dönmesek de, varmasak da
O yol bizim yolumuzdur.