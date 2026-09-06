Ordu’ya Çinli gelin. Çinli Yimin ile Ordulu Batuhan dünyaevine girdi

Yimin Sun ise Ünye’de gördüğü misafirperverlikten mutlu olduğunu belirterek, "İlk tanıştığımız anda aramızda çok fazla kültür farkı olmadığını fark ettim. Batuhan da Çin yemeklerini seviyor. Farklı ülkelerden gelmiş olmamız bize bambaşka bir tecrübe kazandırıyor. Ailem de bu durumu öğrendiğinde çok mutlu oldu" diye konuştu.

"YÖRESEL YEMEKLERİ ÇOK SEVDİLER"

Baba İsa Çam, oğlunun mutluluğu için evliliğini desteklediğini belirterek, Çinli gelinin yöresel yemeklere ilgisinden memnun olduklarını söyledi. Çam, "En çok sulu yemeklerimizi beğendiler. Kaldirik turşusunu severek yediler. Eşim kara lahana yemeği yaptı, ikisi de ikişer tabak yedi. Biz de çok mutlu olduk" ifadelerini kullandı.