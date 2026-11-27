Finlandiya'da bugüne kadar keşfedilen en büyük Viking Çağı gümüş sikke hazinesinin bir bölümü ilk kez halka açılıyor.

Sysma hazinesine ait temizlenen 2 bin 381 gümüş sikke ve obje, 28 Kasım'dan itibaren Lahti Tarih Müzesi'nde sergilenecek. Ziyaretçiler, tarihi eserleri 14 Şubat 2027'ye kadar görebilecek.

BİN YIL ÖNCE TAŞLARIN ARASINA SAKLANMIŞ

Metal dedektörüyle arama yapan Kalle Lappinen, 3 Eylül 2026'da Sysma bölgesindeki Ohrasaari Adası'nda Geç Demir Çağı'na ait hazineyi keşfetmişti.

Finlandiya Miras Ajansı'na yapılan bildirimin ardından hazine, ertesi gün arkeologların gözetiminde bulunduğu yerden çıkarılmıştı. Keşif, beş kıtada basına yansıyarak dünya çapında ilgi görmüştü.

Birbirinden yaklaşık 12 metre uzaklıktaki iki noktada bulunan hazine, yaklaşık bin yıl önce huş ağacı kabuğundan yapılmış iki kabın içinde, taşların arasına saklanmıştı.

Temizlenmeden önce toplam ağırlığı 4,5 kilograma yaklaşan gümüş sikkelerin yanı sıra hazinede bir bilezik, bir boncuk, bir metal bağlantı parçası ve kesilmiş gümüş parçaları da bulundu.