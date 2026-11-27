Ormanda arama yaparken bulunan Viking hazinesi ilk kez sergilenecek. İçinde dirhemler de var
27.11.2026 23:07
Finlandiya'da yaklaşık bin yıl önce saklanan ve eylül ayında bir metal dedektörüyle keşfedilen Viking Çağı hazinesi ilk kez ziyaretçilerle buluşacak.
Finlandiya'da bugüne kadar keşfedilen en büyük Viking Çağı gümüş sikke hazinesinin bir bölümü ilk kez halka açılıyor.
Sysma hazinesine ait temizlenen 2 bin 381 gümüş sikke ve obje, 28 Kasım'dan itibaren Lahti Tarih Müzesi'nde sergilenecek. Ziyaretçiler, tarihi eserleri 14 Şubat 2027'ye kadar görebilecek.
BİN YIL ÖNCE TAŞLARIN ARASINA SAKLANMIŞ
Metal dedektörüyle arama yapan Kalle Lappinen, 3 Eylül 2026'da Sysma bölgesindeki Ohrasaari Adası'nda Geç Demir Çağı'na ait hazineyi keşfetmişti.
Finlandiya Miras Ajansı'na yapılan bildirimin ardından hazine, ertesi gün arkeologların gözetiminde bulunduğu yerden çıkarılmıştı. Keşif, beş kıtada basına yansıyarak dünya çapında ilgi görmüştü.
Birbirinden yaklaşık 12 metre uzaklıktaki iki noktada bulunan hazine, yaklaşık bin yıl önce huş ağacı kabuğundan yapılmış iki kabın içinde, taşların arasına saklanmıştı.
Temizlenmeden önce toplam ağırlığı 4,5 kilograma yaklaşan gümüş sikkelerin yanı sıra hazinede bir bilezik, bir boncuk, bir metal bağlantı parçası ve kesilmiş gümüş parçaları da bulundu.
Sysma hazinesi, büyüklüğüyle Finlandiya'da bugüne kadar keşfedilen diğer Viking Çağı hazinelerini geride bıraktı.
Daha önce ülkenin en büyük Viking Çağı hazinesi olarak kabul edilen ve 1895 yılında Nousiainen'de bulunan hazine, yaklaşık bin 700 sikke ve diğer objelerden oluşuyordu. Bu hazinenin toplam ağırlığı ise yaklaşık 2,2 kilogramdı.
Araştırmacılar, bulunan sikkelerin bir bölümünün 1000 ile 1050 yılları arasına tarihlendirilebildiğini belirtiyor.
Sikkelerin günümüzde İsveç, Britanya ve Almanya sınırları içerisinde kalan bölgelerden geldiği tespit edildi. En uzak coğrafyalardan gelen dirhemlerin ise bugünkü Türkiye ve İran topraklarına ait olduğu belirlendi.
Sikkelerin kesin tarihleri ve coğrafi kökenleri, araştırmalar ilerledikçe netlik kazanacak.
Sergilenecek eserlerin tamamı, hazinenin bulunduğu iki noktadan ilkinden çıkarılan parçalardan oluşuyor.
Finlandiya Miras Ajansı bünyesinde eserlerin kataloglanması, korunması ve incelenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.
Lahti Tarih Müzesi Sergi Küratörü Ilkka Kuhanen, hazinenin hala pek çok gizem barındırdığını belirterek, "Toplam sikke sayısını henüz bilmiyoruz. Ancak bir zamanlar Sysma'da ne kadar çok gümüşün dolaşımda olduğunu şimdiden görebiliyoruz" dedi.