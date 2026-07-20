Ormanda saklı kalmıştı. 10 yıl önce keşfedildi
20.07.2026 11:56
Mersin'de Erdemli'de ağaçların arasında saklı kalan Koramşalı şelalesi, 10 sene önce keşfedilmişti. Şelale, bu yılki yağışlarla daha gür akmaya başladı.
Türkiye'nin kültür ve deniz turizminde önemli bir yere sahip Mersin doğasıyla da dikkat çekiyor. Yüzde 50'sinden fazlası ormanlık alan olan Mersin'de birbirinden farklı şelaler de bulunuyor.
Erdemli ilçesine 28 kilometre uzaklıkta bulunan Koramşalı Mahallesi'nde ağaçların arasında saklı kalan şelale de dikkat çekiyor.
10 yıl önce keşfedilen ve turizme kazandırılması için çalışmalar da yapılan, geçmiş yıllarda yaşanan kuraklık nedeniyle zaman zaman akmayan şelale, bu sene coşkusuyla akmaya başladı.
Şelalenin çevresinde oluşan diğer su akarları ise bu yıl yaşanan yağışların bereketini gözler önüne serdi.