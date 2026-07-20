Ormanda saklı kalmıştı. 10 yıl önce keşfedildi

10 yıl önce keşfedilen ve turizme kazandırılması için çalışmalar da yapılan, geçmiş yıllarda yaşanan kuraklık nedeniyle zaman zaman akmayan şelale, bu sene coşkusuyla akmaya başladı.

Şelalenin çevresinde oluşan diğer su akarları ise bu yıl yaşanan yağışların bereketini gözler önüne serdi.