Oscar ödüllü Jared Leto'ya cinsel saldırı suçlaması. Dört kadın yaşadıklarını anlattı
29.07.2026 12:21
Son Güncelleme: 29.07.2026 12:26
Hollywood'un yıldız isimlerinden Jared Leto, BBC'nin hazırladığı bir belgesele konu oldu. Dört kadın, oyuncu tarafından cinsel saldırıya uğradıklarını iddia etti.
Dallas Buyers Club filmiyle Oscar kazanan oyuncu Jared Leto, bu kez kariyeriyle değil, kendisine yönelik suçlamalarla gündem oldu.
Oyunculuğun yanı sıra 'Thirty Seconds to Mars' adlı rock müzik grubunun da üyesi olan Leto hakkında BBC tarafından "Jared Leto: Hollywood's Dark Secret (Jared Leto: Hollywood'un Karanlık Sırrı)" başlıklı bir belgesel hazırlandı.
Belgeselde konuşan kadınlar, genç yaşlarda Leto'nun cinsel saldırısına maruz kaldıklarını iddia etti. 2002 ile 2016 yılları arasındaki olaylarla ilgili dört kadın konuştu.
Kadınlardan birisi 17 yaşında iken bir otel odasının banyosunda Leto'nun cinsel saldırısına uğradığını iddia etti.
Başka bir kadın ise 19 yaşındayken Leto'nun kendisini cinsel saldırıyla tehdit ettiğini ve beklenmedik bir şekilde otel odasında onunla yalnız bırakıldığını öne sürdü.
Üçüncü bir kadın ise 17 yaşında henüz reşit değilken Kaliforniya'da Leto ile ilişki yaşadığını ve bunun da yasal olarak tecavüz sayılacağını iddia etti.
Diğer bir kadın da Leto tarafından manipüle edildiğini ve 16 yaşındayken Leto'nun konumunu kötüye kullanarak kendisiyle defalarca cinsel içerikli telefon görüşmeleri yaptığını ve cinsel ilişkiye girmeyi teklif ettiğini öne sürdü.
LETO SORULARI YANITSIZ BIRAKTI
Yine belgeselde konuşan başka kadınlar da Leto'nun farklı yerlerde kendilerini sözlü taciz ettiğini ya da cinsel içerikli konuşmalar yaptığını anlattı. Belgesele konuşan kadınların hepsi, 54 yaşındaki Leto ile 2002-2016 yıllarında, 30'lu ve 40'lı yaşlarındayken tanıştıklarını söyledi.
54 yaşındaki Jared Leto ise söz konusu iddialar hakkında BBC'nin sorularını yanıtsız bıraktı.