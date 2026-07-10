Osmanlı sarayları için hazırlanmıştı. 300 yıldır orijinalliğini koruyor

Sergilenen halının Osmanlı döneminin en nadide örneklerinden biri olduğunu söyle halı satış temsilcisi, "1700'lü yıllarda Osmanlı döneminde saraylar için dokunmuş ilk mihraplı halılardan biridir. Tamamen saf ipekten dokunmuştur. Yaklaşık 2 metreye 1 buçuk metre ölçülerindedir. İlk dönemlerde ipek, sağlamlığı nedeniyle gemilerde yelken olarak kullanılmış, daha sonra üretimi yaygınlaşınca halkın kullanımına da sunulmuştur. Ancak bu halımız saraylar için dokunan ilk özel eserlerden biri olduğu için çok kıymetlidir" dedi.

Halının hiçbir restorasyon görmediğini ve değerinin biçilemediğini söyleyen temsilci, "Amacımız bu tarihi mirası gelecek nesillere olduğu gibi aktarabilmek. Üzerindeki her düğüm ve her motif yaklaşık üç asırlık bir geçmişi yansıtıyor. Bu nedenle bizim için sadece bir halı değil, aynı zamanda yaşayan bir tarih eseridir" ifadelerini kullandı.