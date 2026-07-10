Osmanlı sarayları için hazırlanmıştı. 300 yıldır orijinalliğini koruyor
10.07.2026 14:07
Yaklaşık 300 yıl önce Bursa'da dokunan ve tamamen saf ipekten üretilen tarihi halı, aradan geçen yüzyıllara rağmen orijinalliğini koruyarak sergileniyor.
Osmanlı döneminde yaklaşık 300 yıl önce Bursa'da dokunan ve tamamen saf ipekten üretilen tarihi halı, Kapadokya'da sergileniyor.
Bursa'da 1700'lü yıllarda Osmanlı sarayları için dokunan halının, bugüne kadar hiçbir restorasyon işleminden geçirilmeden muhafaza edilmesi ise en önemli özellikleri arasında yer alıyor.
İLK GÜNKÜ İHTİŞAMINI KORUYOR
İpek halılar, doğal ipek liflerinden dokunmaları sayesinde yumuşak dokuları, parlak görünümleri ve ince motifleriyle dünyanın en değerli el sanatları arasında yer alan ipek halılar, bir santimetrekareye binlerce düğüm atılabilmesi sayesinde son derece detaylı desenlere sahip.
Hem sanat eseri hem de kültürel miras olarak kabul edilen ve yüzyıllarca dayanabilen bu özel halılar, doğru şartlarda muhafaza edildiğinde ilk günkü ihtişamını büyük ölçüde koruyabiliyor.
"DEĞERİ BİÇİLEMİYOR"
Sergilenen halının Osmanlı döneminin en nadide örneklerinden biri olduğunu söyle halı satış temsilcisi, "1700'lü yıllarda Osmanlı döneminde saraylar için dokunmuş ilk mihraplı halılardan biridir. Tamamen saf ipekten dokunmuştur. Yaklaşık 2 metreye 1 buçuk metre ölçülerindedir. İlk dönemlerde ipek, sağlamlığı nedeniyle gemilerde yelken olarak kullanılmış, daha sonra üretimi yaygınlaşınca halkın kullanımına da sunulmuştur. Ancak bu halımız saraylar için dokunan ilk özel eserlerden biri olduğu için çok kıymetlidir" dedi.
Halının hiçbir restorasyon görmediğini ve değerinin biçilemediğini söyleyen temsilci, "Amacımız bu tarihi mirası gelecek nesillere olduğu gibi aktarabilmek. Üzerindeki her düğüm ve her motif yaklaşık üç asırlık bir geçmişi yansıtıyor. Bu nedenle bizim için sadece bir halı değil, aynı zamanda yaşayan bir tarih eseridir" ifadelerini kullandı.