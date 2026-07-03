Osmanlı'dan günümüze uzanan bir gelenek. Serinlemek isteyenlerin vazgeçilmezi
03.07.2026 12:40
Muğla’da yaz sıcaklarının etkisini artırmasıyla birlikte Menteşe'de halk pazarında satılan ve asırlık bir serinleme geleneği olan kar helvasına ilgi arttı.
Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte Muğla'da vatandaşlar, geleneksel serinleme yöntemi kar helvasına yoğun ilgi gösteriyor. Özellikle Menteşe ilçesindeki tarihi halk pazarında satışa sunulan kar helvası, sıcaktan bunalan Muğlalıların ve şehri ziyaret edenlerin uğrak noktası haline geldi.
Pazarda serinlemek için kar helvası sırasına giren vatandaşlardan biri bu lezzetin bölge için vazgeçilmez olduğunu belirterek, "Madran Dağları’ndan gelen karlarla yapılan bu lezzet çok güzel, herkese tavsiye ederim. Bu sene yağmurlar nedeniyle sezon biraz geç başladı ama havalar ısınınca soluğu yine burada aldık. Şimdi oturduk, keyifle kar helvamızı yiyoruz" ifadelerini kullandı.
“KAR TAMAMEN DOĞALDIR”
Menteşe'de 14 yıldır kar helvacılığı yapan esnaf Süleyman Çırpı, sezona geç başladıklarını söyledi. Çırpı, “Kar tamamen doğaldır. Bu bölgede Madran’dan Köyceğiz Sandıras’a, Fethiye’den Denizli sınırına kadar uzanan dağlardan toplanır. Bu kış mevsiminde kar yağışı bol olduğu için çok şükür kar sıkıntımız yok” dedi.
Kar helvasının yapılışını da anlatan Çırpı, "Kışın dağlara yağan kar, kuyulara gömülerek sıkıştırılıyor. Yazın da buralara getirilip el yapımı şerbetlerle harmanlanarak halkımıza dağıtılıyor. Yaz mevsiminin vazgeçilmez lezzeti dediğimiz bu ürün, hem serinlik hem de tatlı ihtiyacını aynı anda karşılıyor" ifadelerini kullandı.
Kar helvasının sağlık açısından faydalarına da değinen Çırpı, "Kar mineral açısından çok zengin. Bugün marketlerde satılan yapay buzları veya dondurmaları yemekten çok daha faydalı. Şerbetlerimizi kendimiz, el yapımı olarak hazırlıyoruz. Soğuğun vücuda hiçbir zararı yok. Nasıl ki bir yerimiz kesildiğinde veya incindiğinde tıp dünyasında doktorlar hemen soğuk kompres uyguluyorsa, bu doğal soğuk da vücuda öyle iyi geliyor" dedi.
"BU GELENEĞİN KÖKENİ OSMANLI'YA DAYANIYOR"
Kar helvasının sadece bir yiyecek değil, aynı zamanda yaşayan bir tarih olduğunu vurgulayan Çırpı, “Bu işin kültürünü araştırdığımızda kökeninin ta Osmanlı dönemine dayandığını görüyoruz” dedi ve ekledi:
“O dönemlerde elektrik, buzdolabı veya derin dondurucu yoktu. Dağlardan katırlarla, kıl çuvalların içinde taşınan karlar saraylara götürülürmüş. Padişahların ve saray eşrafının yazın hem serinlemek hem de tatlı niyetine tükettiği en popüler lezzet bu şerbetli karlarmış. Bu geleneği biz de bugün Muğla’mızda yaşatmaya çalışıyoruz.”