Osmanlı'dan günümüze uzanan bir gelenek. Serinlemek isteyenlerin vazgeçilmezi

Menteşe'de 14 yıldır kar helvacılığı yapan esnaf Süleyman Çırpı, sezona geç başladıklarını söyledi. Çırpı, “Kar tamamen doğaldır. Bu bölgede Madran’dan Köyceğiz Sandıras’a, Fethiye’den Denizli sınırına kadar uzanan dağlardan toplanır. Bu kış mevsiminde kar yağışı bol olduğu için çok şükür kar sıkıntımız yok” dedi.

Kar helvasının yapılışını da anlatan Çırpı, "Kışın dağlara yağan kar, kuyulara gömülerek sıkıştırılıyor. Yazın da buralara getirilip el yapımı şerbetlerle harmanlanarak halkımıza dağıtılıyor. Yaz mevsiminin vazgeçilmez lezzeti dediğimiz bu ürün, hem serinlik hem de tatlı ihtiyacını aynı anda karşılıyor" ifadelerini kullandı.