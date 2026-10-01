Otomobil koymak için yaptı, müzeye çevirdi. Garajda 700 parçalık koleksiyon
01.10.2026 16:16
Aksaray'da yaşayan Ali Rıza Köse, küçkü yaşlardan bu yana eski eşyalara duyduğu ilgili 35 yılda koleksiyona çevirdi.
Aksaray’ın Eskil ilçesinde Yüksecik Yaylası'nda yaşayan Ali Rıza Köse, çiftçilik yaptığı dönemlerde boş zamanlarında çeşitli eşyalar toplamaya başladı.
Yaklaşık 35 yılda biriktirdiği, dedelerinden kalma eşyaların yanı sıra çevresinden topladığı malzemeleri de evinin yanındaki otomobil garajında bir araya getiren Köse, eski eşya tutkusunu yaklaşık 700 parçalık koleksiyona dönüştürdü.
Köse'nin garajda Osmanlı döneminden kaldığını belirttiği güğümler, bakır tabaklar, ibrikler, eski tarım aletleri, radyolar, gelin başlıkları, pikaplar, plaklar, eski mutfak eşyaları ve çeşitli el aletlerinin yanı sıra Cumhuriyet'in ilk yıllarına ait paralar ve delikli kuruşlar da bulunuyor.
Pikaptan çalınan eski plaklarla ziyaretçilerini karşılayan garaj, geçmişte günlük yaşamda kullanılan ancak günümüzde unutulmaya yüz tutan eşyalarıyla dikkati çekiyor.
Çocukluğundan beri eski eşyalara merakı olduğunu söyleyen Köse; garajı başlangıçta otomobil koymak amacıyla yaptığını, ehliyet alamadığı için otomobilini sattığını ve topladığı eşyaları buraya yerleştirmeye başladığını anlattı.
"EŞYALARIN BİR KISMI DEDELERİMDEN KALMA"
Eşyaların hepsini garajda topladığını belirten Köse, “Ne alırım ne satarım, burada duruyor. Bir kısmı dedelerimden kalma. Gelen ziyaretçiler bakıyorlar, bilmediklerini soruyorlar, ben de onlara anlatıyorum" dedi.
Ziyaretçiler istesede hiçbir eşyayı satmadığını belirten Köse, “Çiftçilikle uğraşıyordum, şimdi emekli oldum. Zamanında boş vakitlerimde buradaki eşyaları topladım. Şimdi burada zaman geçiriyorum” diye konuştu.