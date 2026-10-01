Otomobil koymak için yaptı, müzeye çevirdi. Garajda 700 parçalık koleksiyon

Eşyaların hepsini garajda topladığını belirten Köse, “Ne alırım ne satarım, burada duruyor. Bir kısmı dedelerimden kalma. Gelen ziyaretçiler bakıyorlar, bilmediklerini soruyorlar, ben de onlara anlatıyorum" dedi.

Ziyaretçiler istesede hiçbir eşyayı satmadığını belirten Köse, “Çiftçilikle uğraşıyordum, şimdi emekli oldum. Zamanında boş vakitlerimde buradaki eşyaları topladım. Şimdi burada zaman geçiriyorum” diye konuştu.