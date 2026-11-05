Oyuncu Burak Çelik: "Ailem her zaman birinci sırada"
05.11.2026 09:02
Oyuncu Burak Çelik, Bambaşka Sohbetler'e konuk oldu. Kariyer yolculuğunu ve ailesini anlatan Çelik, "Hayatımın en keyifli dönemindeyim" dedi.
26 Aralık 2024'te Ece Bayrak ile Karadağ'da dünyaevine giren, 2025'te oğlu Ayaz'ı kısa bir süre önce de kızı Zeynep İlay'ı kucağına alan Burak Çelik, Ceyda Düvenci'nin sunumuyla NTV ekranlarında izleyiciyle buluşan “Bambaşka Sohbetler” programına konuk oldu.
Hayatı boyunca çocukları çok sevdiğini söyleyen 34 yaşındaki oyuncu, “Şimdi de çok şükür üç evladım oldu, hayatımın en keyifli dönemindeyim” dedi.
"ÇOCUKLARIN BAKIMINDA EŞİME DESTEK OLUYORUM"
Çocukların bakımı için elinden gelen her şeyi yaptığını ve eşine destek olduğunu söyleyen oyuncu, “Tabi büyük yük eşimde. Ben de her an onunlayım” dedi.
Şimdilerde Haysiyet dizisinde rol alan Çelik, “Bu ara setten çıkıp eve gidiyorum. Başka bir şey yapmıyorum. Şu an böyle bir dönemimiz. Çünkü çocuklarımız çok ufak, birkaç sene zorlanacağız ama sonrası güzel olacak inşallah” diye konuştu.
İki kardeşi olduğunu ve sevgi dolu bir ailede büyüdüğünü söyleyen Çelik, eşinin kızı Ecem için “O bana Allah’ın bir emaneti, benim çocuklarımdan hiçbir farkı yok” ifadelerini kullandı.
Mesleğini çok sevdiğinden bahseden Burak Çelik, "Oyunculuk benim mesleğim ama ailem her zaman birinci sırada” diyerek önceliğini de belirtti.
"KARAGÜL DİZİSİ BENİM İÇİN BİR OKULDU"
Burak Çelik, oyunculuk kariyerinin ilk adımlarını attığı Karagül dizisinin kendisi için ne ifade ettiğini anlattı.
125 bölüm süren projede hem deneyim kazanan hem de usta oyuncularla çalışma fırsatı bulan Çelik, “Benim için bir okuldu. Çok iyi yönetmenlerim vardı, çok iyi bir oyuncu kadrosu içine dahil oldum, yapımcımız çok iyiydi, projede reyting alıyordu" dedi.
Oyunculuğun yanı sıra ticaretle de uğraştığını söyleyen Burak Çelik, “Babam müteahhit olduğu için inşaat sektörüne yatırımlarım var. Bir de Malezya'da Türk yemekleri üzerine bir restoranım var” diye anlattı.
HEM TÜRKİYE'DE HEM DÜNYADA BİRİNCİ OLDU
Öte yandan 2013'te katıldığı Best Model yarışmasında birinci olan ve aynı sene Best Model of The World'de de birinci olan Burak Çelik, kariyerine oyunculukla devam etti. Karagül ile oyunculuğa başlayan Çelik, daha sonra "Karagül", “Hayat Sevince Güzel”, “Deli Aşk”, “Kuruluş Osman”, “Hudutsuz Sevda”, “Yeraltı” gibi birçok projede rol aldı.