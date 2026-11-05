Oyuncu Burak Çelik: "Ailem her zaman birinci sırada"

Çocukların bakımı için elinden gelen her şeyi yaptığını ve eşine destek olduğunu söyleyen oyuncu, “Tabi büyük yük eşimde. Ben de her an onunlayım” dedi.

Şimdilerde Haysiyet dizisinde rol alan Çelik , “Bu ara setten çıkıp eve gidiyorum. Başka bir şey yapmıyorum. Şu an böyle bir dönemimiz. Çünkü çocuklarımız çok ufak, birkaç sene zorlanacağız ama sonrası güzel olacak inşallah” diye konuştu.

İki kardeşi olduğunu ve sevgi dolu bir ailede büyüdüğünü söyleyen Çelik, eşinin kızı Ecem için “O bana Allah’ın bir emaneti, benim çocuklarımdan hiçbir farkı yok” ifadelerini kullandı.

Mesleğini çok sevdiğinden bahseden Burak Çelik, "Oyunculuk benim mesleğim ama ailem her zaman birinci sırada” diyerek önceliğini de belirtti.