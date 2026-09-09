Oyuncu Burak Çelik ikinci kez baba oldu. Bebek heyecanı yaşayan ünlüler

Yalı Çapkını dizisindeki arkadaşlıkları zamanla aşka dönüşen ve birlikteliklerini evlilikle taçlandıran Beril Pozam ile Ersin Arıcı çifti de anne baba olmaya hazırlanıyor. Pozam, bebek müjdesini evlilik yıl dönümü kutlamasıyla duyurdu.

GÖKÇE BAHADIR-EMİR ERSOY

Son olarak Ömer dizisinde rol alan Gökçe Bahadır da anne olmak için gün sayıyor. Müzisyen Emir Ersoy ile evli olan oyuncunun kız bebek beklediği öne sürüldü.

MERVE DİZDAR-CİHAN AYGER

Bir süredir ekranlardan uzak olan Merve Dizdar da ilk kez anne olmak için gün sayıyor. Cihan Ayger ile mutlu bir evliliği olan oyuncunun bir oğlu olacak.