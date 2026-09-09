Oyuncu Burak Çelik ikinci kez baba oldu. Bebek heyecanı yaşayan ünlüler
09.09.2026 16:14
Son Güncelleme: 09.09.2026 17:06
Burak Çelik ile eşi Ece Çelik'in kızları dünyaya geldi. Oyuncu, müjdeli haberi sosyal medya hesabından duyururken, bebeğin ismini de açıkladı.
Şimdilerde “Haysiyet” dizisinde rol alan Burak Çelik, 26 Aralık 2024'te Ece Bayrak ile Karadağ'da dünyaevine girdi. 2025'te Ayaz adını verdikleri oğullarına kavuşan çift, ikinci kez anne baba oldu.
Burak Çelik, kızlarının dünyaya geldiğini takipçileriyle paylaştı.
Hastane odasında eşi ve çocuklarıyla çekilen fotoğraflarını paylaşan Burak Çelik, “Ailemiz büyüyor. Kızımızı sağlıkla kucağımıza aldık. Çok şükür. Hoş geldin güzel kızım Zeynep İlay” ifadelerini kullandı.
Öte yandan Ece Bayrak'ın ilk evliliğinden Ecem adında bir kızı da bulunuyor.
Bunun üzerine akıllara bebek heyecanı yaşayan ünlü isimler geldi. İşte anne baba olmaya hazırlanan ünlüler…
ECE SEÇKİN-ÇAĞRI TERLEMEZ
2021 yılından bu yana pilot Çağrı Terlemez ile mutlu bir evliliği olan Ece Seçkin'in annelik hayali gerçek oldu. Büyüyen karnı dikkat çeken şarkıcı, konserlerde hayranlarıyla bir araya gelmeye devam ediyor.
MELİKE ŞAHİN-SEDAT ARPALIK
"Canın Beni Çekti", "Nasır" ve "Diva Yorgun" gibi şarkılarla tanınan şarkıcı Melike Şahin de anne olmaya hazırlanıyor. Doğum için gün sayan ve konserlere ara veren Şahin'in bir oğlu olacak.
BERİL POZAM-ERSİN ARICI
Yalı Çapkını dizisindeki arkadaşlıkları zamanla aşka dönüşen ve birlikteliklerini evlilikle taçlandıran Beril Pozam ile Ersin Arıcı çifti de anne baba olmaya hazırlanıyor. Pozam, bebek müjdesini evlilik yıl dönümü kutlamasıyla duyurdu.
GÖKÇE BAHADIR-EMİR ERSOY
Son olarak Ömer dizisinde rol alan Gökçe Bahadır da anne olmak için gün sayıyor. Müzisyen Emir Ersoy ile evli olan oyuncunun kız bebek beklediği öne sürüldü.
MERVE DİZDAR-CİHAN AYGER
Bir süredir ekranlardan uzak olan Merve Dizdar da ilk kez anne olmak için gün sayıyor. Cihan Ayger ile mutlu bir evliliği olan oyuncunun bir oğlu olacak.