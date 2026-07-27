Oyuncu Erdal Özyağcılar yolunu şaşırdı, mavi yumurtayı kaptı

Özyağcılar, “Yol soruyordum, yazlığa döneceğim. Hanımefendi yol tarif ederken beni çok severmiş." dedi.

"Evet çok seviyordum, hemen tanıdım. Bu kör gözlerimle tanıdım." diyen kadın ise “Taze folluktan, sıcacık, organik yumurta. Hocama enerji versin, güç versin sağlıklı, uzun ömür versin.” diyerek oyuncuya yumurta da verdi.

Kendisine hediye edilen organik mavi yumurtaları alarak yoluna devam eden Erdal Özyağcılar, samimi ve gülümseten sohbeti sosyal medya hesabından paylaştı.