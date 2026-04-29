Oyuncu Oktay Çubuk'tan korkutan haber. Kalbi duran oyuncunun sağlık durumu nasıl?
29.04.2026 11:38
NTV - Haber Merkezi
Ünlü dizi oyuncusu Oktay Çubuk, yurt dışı tatilinde kalp krizi geçirdi. Genç oyuncu, yoğun bakımda tedavi altına alındı.
Ünlü dizi oyuncusu Oktay Çubuk, Portekiz tatili sırasında kalp krizi geçirip fenalaştı.
30 yaşındaki oyuncunun kalbinin durduğu öğrenilirken doktorların çabasıyla yeniden hayata döndürüldüğü belirtildi.
Çubuk'un şu anda yoğun bakımda tedavi altında olduğu kaydedildi.
Sol Yanım, Baba, Ah Nerede gibi birçok film ve dizide rol alan oyuncu "Sürgünler" isimli dijital platform dizisiyle öne çıkmıştı.
OKTAY ÇUBUK KİMDİR?
1996 yılında İzmir'de doğan Oktay Çubuk, eğitim hayatını İzmir Amerikan Koleji’nde sürdürürken sinemaya ilgi duymaya başladı ve bu dönemde kısa filmler çekerek tiyatro oyunlarında sahne aldı.
Daha sonra İstanbul Bilgi Üniversitesi Sinema ve Televizyon Bölümü'nü kazanan genç oyuncu buradan yüksek başarıyla mezun oldu.
OKTAY ÇUBUK HANGİ DİZİLERDE OYNADI?
2020 yılında “Bir Nefes Daha” filminde hayat verdiği Fehmi karakteriyle dikkat çeken oyuncu, 54. SİYAD Ödülleri’nde En İyi Erkek Oyuncu ve Altın Koza Film Festivali kapsamında Umut Veren Erkek Oyuncu ödüllerine layık görüldü.
Kariyeri boyunca “Cennet’in Gözyaşları” (2017), “Aşk Ağlatır” (2019), “Sol Yanım” (2020), “Duran” (2022) ve “Baba” (2022) gibi projelerde rol aldı.
Ayrıca, Yeşilçam’ın klasiklerinden uyarlanan “Ah Nerede” dizisiyle de son dönemde adından söz ettirdi.