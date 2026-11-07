Oyuncu Savaş Satış'tan 1 kilo altın itirafı. "Film çekmek için bozdurdum"
07.11.2026 16:07
Son Güncelleme: 07.11.2026 16:20
Sıfır Bir dizisiyle şöhreti yakalayan Savaş Satış, ilk filmi Ateş'i çekebilmek için kardeşinin altın birikimini nasıl kullandığını anlattı.
Her Cuma NTV'de yayınlanan Zincirleme Reaksiyon, bu hafta altının tarih boyunca taşıdığı anlamı, değerli bir maden olarak öne çıkmasının nedenlerini ve dünya ekonomisi üzerindeki etkilerini ele aldı.
Programın konuklarından Tarihçi Prof. Dr. Hakan Erdem, altının eski medeniyetlerden günümüze uzanan tarihini ve sömürgecilikle ilişkisini anlatırken; konuklardan Savaş Satış da bir kilo altın itirafıyla dikkat çekti.
"AMERİKA'DAN GELEN ALTIN VE GÜMÜŞ AVRUPA'DA ENFLASYONA YOL AÇTI"
Altının eski medeniyetlerde ölümsüzlüğün simgesi olarak görülmesini değerlendiren Prof. Dr. Hakan Erdem, bu inanışın altının bozulmayan yapısıyla ilişkili olduğunu anlattı.
Toprak altında ahşap ve deri gibi malzemeler zamanla yok olurken altının varlığını koruduğuna dikkat çeken Erdem, “O bozulmama bir ebedilik hissi veriyor” dedi.
Altının nadir bulunmasının da değerini artırdığını belirten Erdem, 1848 yılında Kaliforniya'da altın bulunmasıyla başlayan Altına Hücum döneminde bölgeye büyük bir göç yaşandığını söyledi.
Altın ve gümüşün geçmişte temel ödeme araçları olduğunu hatırlatan Erdem, Avrupa'nın sömürgecilik faaliyetlerinin arkasındaki ekonomik nedenlere dikkat çekti. Avrupalıların maden ve nakit sıkıntısı nedeniyle yeni kaynaklar aradığını belirten Erdem, Kristof Kolomb'un yolculuklarında karşılaştığı yerli halklara ülkelerinde altın bulunup bulunmadığını sorduğunu anlattı.
Amerika kıtasından Avrupa'ya taşınan altın ve özellikle gümüşün 16'ncı yüzyılda büyük bir enflasyona neden olduğunu söyleyen Erdem, piyasadaki para miktarının artmasına karşın üretimin aynı hızda yükselmediğini belirtti.
Tarihte Fiyat Devrimi olarak bilinen bu sürecin Doğu Akdeniz'i de etkilediğini anlatan Erdem, “Korkunç bir enflasyon oldu” dedi.
"KARDEŞİMİN ALTINLARIYDI"
İlk filmi Ateş’in yapım sürecine ilişkin dikkat çekici bir açıklamada bulunan Savaş Satış, filmin finansmanı için kardeşinin biriktirdiği altınları bozdurduğunu söyledi.
Kaptan pilot olan kardeşinin 1 kilo altınlık birikimini film için kullanmayı teklif ettiğini anlatan Satış, ailesinin desteğiyle ilk yönetmenlik deneyimini gerçekleştirdiğini belirtti.
Savaş Satış'ın açıklamasının ardından Prof. Dr. Hakan Erdem de geçmişte nakit sıkıntısı yaşadığı dönemlerde kendisine hediye edilen altınları bozdurarak kitap aldığını anlattı. Erdem, “Ben de altın bozdurup kitap aldım” ifadelerini kullandı.