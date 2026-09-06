Oyuncu Serhat Kılıç'ın cenaze programı belli oldu
06.09.2026 14:46
Son Güncelleme: 06.09.2026 14:47
Kağıthane'deki evinde yaşamını yitiren oyuncu Serhat Kılıç'ın cenaze programı netleşti.
51 yaşındaki oyuncu Serhat Kılıç, Kağıthane’deki evinde ölü bulunmuş, cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırılmıştı.
Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi işleminin ardından Kılıç'ın cenazesi ailesine teslim edildi. Cenaze Zincirlikuyu Mezarlığı'nda bulunan gasilhaneye getirildi.
Ünlü oyuncunun cenaze programı da netleşti.
Serhat Kılıç'ın menajeri, “Çok ani bir kayıp oldu. Çok üzgünüz.” sözleriyle şu bilgileri paylaştı:
“Sevenleri sürekli bize mesajlar atıyorlar. İstanbul'da da yarın Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde saat 12.00'da bir anma töreni düzenlenecek. Buraya tüm dostlarını bekliyoruz. Salı günü cenazemiz öğle namazında Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Ankara'da defnedilecek.”
CANSIZ BEDENİ KIZ ARKADAŞI BULDU
Seksenler’in Plakçı Ergun’ı Kış Uykusu’nın İmam Hamdi’si... Canlandırdığı karakterlerle hafızalara kazınan oyuncu Serhat Mustafa Kılıç 51 yaşında yaşamını yitirdi.
Kendisinden bir süredir haber alamayan kız arkadaşı Serhat Kılıç'ı evinde hareketsiz halde buldu.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri Kılıç'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Ayrıca göz çevresinde, kol ve bacaklarında morluklar tespit edilen Serhat Kılıç'ın kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.