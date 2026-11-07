Oyuncu Yeşim Gül'ü yıkan ölüm. Hayat arkadaşı yaşamını yitirdi
07.11.2026 08:44
Son Güncelleme: 07.11.2026 08:51
Oyuncu Yeşim Gül'ün entübe edilen hayat arkadaşı Gökhan Suar hayatını kaybetti. Suar'ın vefatıyla yıkılan Gül, arkadaşlarından gelen taziye mesajlarını yayınladı.
YOL ARKADAŞINI KAYBETTİ
Kariyeri boyunca birçok projede rol alan ve şimdilerde Sevdan Bir Ateş dizisiyle izleyiciyle buluşan Yeşim Gül'ün hayat arkadaşı Gökhan Suar hayatını kaybetti.
Önceki gün ani bir rahatsızlık sonucu hastaneye kaldırılan ve entübe edilen hayat arkadaşı için dua isteyen Gül, aldığı acı haberle yıkıldı.
CENAZE TÖRENİ BUGÜN ANKARA'DA
Hastanedeki yaşam mücadelesini kaybeden Gökhan Suar'ın cenaze töreniyle ilgili detaylar da açıklandı. Yeşim Gül'ün hayat arkadaşı Suar, bugün ikindi namazında Ankara Karşıyaka Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlanacak.
Hayat arkadaşının vefatıyla yıkılan Yeşim Gül, oyuncu arkadaşlarından gelen taziye mesajlarını yayınladı.
"KEŞKE ACINI HAFİFLETEBİLSEM"
Onur Büyüktopçu "Canım Yeşim ablam. Bazı insanlar bu dünyadan gider ama bıraktıkları sevgi hiç gitmez. Keşke acını hafifletebilsem. Gökhan'a Allah'tan rahmet sana sabırların en büyüğünü dilerim" dedi.
Süreyya Kilimci, “Ah Gökhancım canım benim. Zarif arkadaşım, zoru kolay edenim. Sevgilimin dostu, Yeşim'in biriciği… İyi ki tanıdım seni, ruhun huzur içinde olsun” sözleriyle veda etti.
Semiha Yankı da Yeşim Gül'e “Başın sağ olsun arkadaşım çok üzgünüm” diyerek başsağlığı diledi.
Melek Baykal da “Yeşim'im sabır diliyorum canım. Çok üzgünüm” ifadelerini kullandı.
Ali Seçkiner Alıcı ise “Bilemedin en fazla üç kere bir araya gelmişizdir. Ama 40 yıllık dost tanıştırınca 40 senedir tanışıyor gibi sevmiştik birbirimizi. Huzur içinde uyu Gökhan, rahmetle, nurlarda…” dedi.
Yeşim Salkım da “Yeşim'im çok üzgünüm. Allah'tan sana sabır diliyorum. Mekanı cennet olsun” diye paylaşım yaptı.