Oyuncu Yeşim Gül'ü yıkan ölüm. Hayat arkadaşı yaşamını yitirdi

Onur Büyüktopçu "Canım Yeşim ablam. Bazı insanlar bu dünyadan gider ama bıraktıkları sevgi hiç gitmez. Keşke acını hafifletebilsem. Gökhan'a Allah'tan rahmet sana sabırların en büyüğünü dilerim" dedi.

Süreyya Kilimci, “Ah Gökhancım canım benim. Zarif arkadaşım, zoru kolay edenim. Sevgilimin dostu, Yeşim'in biriciği… İyi ki tanıdım seni, ruhun huzur içinde olsun” sözleriyle veda etti.

Semiha Yankı da Yeşim Gül'e “Başın sağ olsun arkadaşım çok üzgünüm” diyerek başsağlığı diledi.

Melek Baykal da “Yeşim'im sabır diliyorum canım. Çok üzgünüm” ifadelerini kullandı.

Ali Seçkiner Alıcı ise “Bilemedin en fazla üç kere bir araya gelmişizdir. Ama 40 yıllık dost tanıştırınca 40 senedir tanışıyor gibi sevmiştik birbirimizi. Huzur içinde uyu Gökhan, rahmetle, nurlarda…” dedi.

Yeşim Salkım da “Yeşim'im çok üzgünüm. Allah'tan sana sabır diliyorum. Mekanı cennet olsun” diye paylaşım yaptı.